Για τις 4 Φεβρουαρίου του 2027 μετατέθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης με κατηγορούμενο τον Κώστα Παπαδόπουλο, ο οποίος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες ότι γρονθοκόπησε έναν 14χρονο και στη συνέχεια τον περιόρισε μέσα στον χώρο αποσκευών του οχήματός του, μετά από απόπειρα ληστείας στο κατάστημά του. Ο πρώην παίκτης του Survivor, ο οποίος έλαβε αναβολή από το δικαστήριο, αποκρούει τις κατηγορίες από την πρώτη στιγμή, επισημαίνοντας τις επανειλημμένες εισβολές που δέχτηκε η επιχείρησή του από ομάδα νεαρών ατόμων μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Κατά την αποχώρησή του από τη δικαστική αίθουσα, ο κατηγορούμενος περιέγραψε το δικό του χρονικό για το πώς εξελίχθηκε το περιστατικό στον δρόμο.

«Έγινε μια κλοπή. Καταδίωξα ένα ανήλικο, έπεσε κάτω, τον έπιασα, πήρα το κινητό που κλάπηκε, όμως το παιδί έπεσε και χτύπησε, έκανε ράμματα. Γι’ αυτό είμαι εγώ εδώ σήμερα. Μέσα σε 24ώρες η ίδια συμμορία μπήκε στο μαγαζί μου τρεις φορές. Ήταν η ίδια συμμορία πέντε ατόμων, δε μπορώ να ξέρω αν ήταν το ίδιο παιδί, στην κάμερα φαίνονται οι δυο» ισχυρίστηκε ο Κώστας Παπαδόπουλος.

«Είναι αδιανόητο ότι ένας θηριώδης άντρας γρονθοκόπησε τόσο άσχημα το παιδί»

Στον αντίποδα, η πλευρά του ανήλικου αγοριού παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τα γεγονότα, με τον νομικό εκπρόσωπο της οικογένειας να χαρακτηρίζει ανυπόστατους τους ισχυρισμούς του επιχειρηματία σχετικά με τον τραυματισμό του θύματος.

Σε δηλώσεις του, ο δικηγόρος του ανήλικου αγοριού, Γιώργος Κριεμάδης ανέφερε:

«Το δικαστήριο αναβλήθηκε με αίτημα του κατηγορούμενου και πήγε για τον Φεβρουάριο του 2027. Είναι αδιανόητο ότι ένας θηριώδης άντρας έπιασε το παιδί και το γρονθοκόπησε τόσο άσχημα. Οι ισχυρισμοί του είναι παιδαριώδεις, ότι δήθεν έπεσε και σκόνταψε μόνο του το παιδί. Τα τραύματα που έχει δε δικαιολογούνται σε καμία περίπτωση από πτώση.

Επιπλέον, ο ίδιος ο κατηγορούμενος στην κατάθεσή του λέει ξεκάθαρα ότι δεν είναι καν σίγουρος αν ο δικός μου εντολέας είναι αυτός που πήγε να του κλέψει αντικείμενα μέσα από το μαγαζί του. Μιλάει για μια παρέα παιδιών, που ένας μόνο μπήκε μέσα στο κατάστημα, ενώ οι υπόλοιποι ήταν έξω και περιφέρονταν στην πλατεία… Το πιο τραγικό είναι ότι, αφού έκανε ό,τι έκανε, αντί να τον πάρει και να τον βοηθήσει που αιμορραγούσε, τον έβαλε στο πορτπαγκάζ του αυτοκινήτου, ήρθε το ΕΚΑΒ στο σημείο, πήγε στο νοσοκομείο.

Έχει κάνει πάνω από 10 ράμματα στο κεφάλι. Η κατάσταση του είναι τραγική, είναι στο κρεβάτι με ζαλάδες και οι γονείς του ακολουθούν τις οδηγίες των γιατρών που είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί λόγω της σφοδρότητας των χτυπημάτων».