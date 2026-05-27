Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να προκάλεσε αντιδράσεις σε όλο τον πλανήτη, εντούτοις ορισμένοι Ιρανοί εκλιπαρούν τον Ντόναλντ Τραμπ για επανάληψη των εχθροπραξιών, ώστε να καταρρεύσει το θεοκρατικό καθεστώς.

Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας στην ισραηλινή εφημερίδα The Jerusalem Post – στο Ιράν η επικοινωνία με Ισραηλινούς θεωρείται ποινικό αδίκημα – εξήγησαν γιατί θέλουν η χώρα τους να εμπλακεί ξανά σε πόλεμο, παρότι αυτό συνεπάγεται θάνατο και καταστροφές.

«Ο λαός του Ιράν βρίσκεται σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση και έχει ελάχιστες ελπίδες για το μέλλον. Δεν έχει καμία ελπίδα για εσωτερικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος, και η μόνη του ελπίδα είναι η πίεση και η δύναμη που ασκούν άλλες χώρες. Ο λαός είχε μεγάλες ελπίδες στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και τις έβλεπε ως δυνάμεις απελευθέρωσης, αλλά, δυστυχώς, αυτό που δεν συζητείται στην αμερικανική πολιτική απέναντι στο Ιράν είναι η φρικτή κατάσταση του ιρανικού λαού. Αν επιτευχθεί συμφωνία, ο λαός θα χάσει εντελώς την ελπίδα για αλλαγή του καθεστώτος», είπε ο Ζ., ένας ηλικιωμένος επαγγελματίας, προσθέτοντας ότι ελάχιστα έχουν βελτιωθεί τα πράγματα από τότε που ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διαδέχθηκε στην εξουσία τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ.

Ο Χ., ένας ηλικιωμένος Ιρανός του οποίου η νεαρή κόρη δολοφονήθηκε στις 8 Ιανουαρίου σε μια δυτική επαρχία του Ιράν, δήλωσε στην ισραηλινή εφημερίδα πως «το 80% του λαού δεν βλέπει πλέον καμία άλλη διέξοδο εκτός από τον πόλεμο».

Από τότε που έχασε την κόρη του, ο Χ., όπως και πολλοί Ιρανοί, αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες. Η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο έχει καταστρέψει την ιρανική οικονομία, η οποία ήδη αγωνιζόταν να ανακάμψει από τον πόλεμο του Ιουνίου και τα χρόνια των αυστηρότερων δυτικών κυρώσεων.

Ταυτόχρονα, η συνεχιζόμενη χρηματοδότηση παρακρατικών οργανώσεων από το ισλαμικό καθεστώς άφησε πολλά προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας χωρίς χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που εισήχθησαν στο πλαίσιο του Νόμου για την Υποστήριξη της Οικογένειας και του Νεανικού Πληθυσμού, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους να περιμένουν βοήθεια που δεν ήρθε ποτέ.

«Αυτή τη στιγμή, οι οικονομικές συνθήκες είναι ακόμη χειρότερες από ό,τι πριν τον Ιανουάριο, και οι άνθρωποι αντέχουν όλα αυτά μόνο με την ελπίδα ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να γίνει και πάλι ο δρόμος προς τη σωτηρία, ειδικά για τις οικογένειες των οποίων το αίμα των αγαπημένων τους έχει χυθεί», είπε, προσθέτοντας ότι «όλοι» περίμεναν «τον κ. Τραμπ να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε και να ξεριζώσει αυτούς τους ανθρώπους από ολόκληρο τον κόσμο».

«Δεν σκοτωθήκαμε για το τίποτα ή για να υμνήσουμε το δολοφονικό σύστημα», είπε στη συνέχεια.