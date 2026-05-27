Το ποσό είναι από μόνο του εντυπωσιακό: 1,25 δισ. δολάρια τον μήνα, περίπου 15 δισ. δολάρια τον χρόνο ή σχεδόν 41 εκατ. δολάρια την ημέρα. Τόσα φέρεται να έχει συμφωνήσει να καταβάλλει η Anthropic στη SpaceX για πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ, σε μια συμφωνία που αποτυπώνει με τον πιο καθαρό τρόπο τη νέα οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης.

Το deal, που υπογράφηκε πολύ πρόσφατα και σύμφωνα με τη SpaceX εκτείνεται έως τον Μάιο του 2029, αφορά τα Colossus I και Colossus II. Δύο υπερμεγέθη data centers AI που αναπτύσσονται από την xAI του Έλον Μασκ. Το Colossus I, στο Μέμφις του Τενεσί, έχει παρουσιαστεί ως «gigafactory of compute» και σχεδιάστηκε για την εκπαίδευση και λειτουργία μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε βιομηχανική κλίμακα. Το Colossus II, σε περιοχή του Μισισίπι, έρχεται να διευρύνει ακόμη περισσότερο αυτή την υπολογιστική βάση, αναδεικνύοντας τον ρόλο των data centers ως κρίσιμης υποδομής στη νέα εποχή του AI.

Σε ορίζοντα τριετίας πρόκειται για μια συμφωνία που κινείται κοντά στα 45 δισ. δολάρια και μπορεί – σύμφωνα με τους όρους- να τερματιστεί από οποιοδήποτε από τα δύο μέρη με προειδοποίηση 90 ημερών.

Η υποδομή πίσω από το νούμερο

Για να κατανοηθεί το μέγεθος της συμφωνίας, απαιτείται πρώτα να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς αποκτά η Anthropic. Δεν αγοράζει μια απλή υπηρεσία cloud αλλά εξασφαλίζει πρόσβαση σε μια από τις μεγαλύτερες υπολογιστικές υποδομές που έχουν στηθεί για ανάγκες τεχνητής νοημοσύνης. Η ίδια η Anthropic δηλώνει ότι η συμφωνία της δίνει πρόσβαση σε πάνω από 300 MW νέας χωρητικότητας και σε περισσότερα από 220.000 NVIDIA GPUs στο Colossus I, με στόχο την ενίσχυση της χωρητικότητας για τους χρήστες του Claude, της πλατφόρμας που μπορεί να επεξεργαστεί τεράστιους όγκους δεδομένων, να συγγράψει κείμενα, να γράψει κώδικα και να βοηθήσει σε πολύπλοκες αναλυτικές εργασίες.

Η ανάγκη είναι προφανής. Όσο αυξάνεται η χρήση του Claude, τόσο αυξάνεται και η ζήτηση για inference, δηλαδή για την υπολογιστική επεξεργασία κάθε ερωτήματος σε πραγματικό χρόνο. Στην τεχνητή νοημοσύνη, η επιτυχία ενός προϊόντος δεν φέρνει μόνο έσοδα αλλά και τεράστιες, άμεσες ανάγκες σε ενέργεια, chips, data centers και υπολογιστική ισχύ.

Γιατί η Anthropic το χρειάζεται

Το έλλειμμα υπολογιστικής ισχύος έχει αναδειχθεί στο κεντρικό στρατηγικό ζήτημα κάθε εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκεται σε τροχιά ταχείας ανάπτυξης. Η Anthropic έχει αντλήσει πρόσφατα 30 δισ. δολάρια, σε αποτίμηση 380 δισ. δολαρίων, γεγονός που δείχνει ότι δεν της λείπει η χρηματοδότηση. Αυτό που παραμένει σπάνιο είναι η διαθέσιμη υποδομή: τα GPUs, η ενέργεια, οι εγκαταστάσεις και ο χρόνος που απαιτείται για να στηθεί ένα data center τέτοιας κλίμακας.

Σε αντίθεση με τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Microsoft, η Google και η Meta, που έχουν επενδύσει επί χρόνια σε ιδιόκτητες υποδομές, η Anthropic χρειάζεται να εξασφαλίσει γρήγορα πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ τρίτων. Η συμφωνία με τη SpaceX είναι ακριβώς αυτό: ένας τρόπος να κερδίσει χρόνο και χωρητικότητα σε μια αγορά όπου η υποδομή έχει γίνει τόσο κρίσιμη όσο και το ίδιο το μοντέλο.

Τι σημαίνει για τη SpaceX

Για τη SpaceX, η συμφωνία ανοίγει ένα νέο επιχειρηματικό πεδίο. Η εταιρεία που έγινε γνωστή για τους πυραύλους, τις εκτοξεύσεις και το Starlink εμφανίζεται πλέον και ως πάροχος υπολογιστικής ισχύος για την τεχνητή νοημοσύνη. Με δεδομένο ότι τα έσοδά της για το 2025 αναφέρονται στα 18,7 δισ. δολάρια, μια συμφωνία 15 δισ. δολαρίων ετησίως αποτελεί μέγεθος που μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα της.

Η σύγκριση με την Amazon Web Services είναι διαφωτιστική και ίσως αναπόφευκτη. Όπως η Amazon μετέτρεψε την εσωτερική τεχνολογική υποδομή σε εμπορική υπηρεσία cloud, έτσι και η SpaceX δείχνει να επιχειρεί να μετατρέψει την υποδομή AI σε νέο πυλώνα εσόδων. Η διαφορά είναι ότι εδώ η κλίμακα είναι από την αρχή τεράστια.

Δεν είναι τυχαίο ότι η SpaceX δηλώνει ότι αναμένει να υπογράψει παρόμοιες συμφωνίες με άλλες εταιρείες στο μέλλον. Η υπολογιστική υποδομή εισέρχεται επίσημα ως νέα κατηγορία περιουσιακού στοιχείου.

Το παράδοξο του ανταγωνισμού

Η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά της συμφωνίας είναι ότι οι δύο πλευρές δεν κινούνται σε ουδέτερο έδαφος. Το Claude της Anthropic και το Grok του οικοσυστήματος του Έλον Μασκ βρίσκονται στην ίδια ευρύτερη αγορά. Παρ’ όλα αυτά, η Anthropic πληρώνει τη SpaceX για υπολογιστική ισχύ.

Αυτό δείχνει κάτι βαθύτερο: στην οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης, η υποδομή μπορεί να υπερισχύει ακόμη και του ανταγωνισμού. Όταν η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη, οι ιδεολογικές, εμπορικές ή στρατηγικές αποστάσεις μπαίνουν στην άκρη. Αυτό που μετρά είναι ποιος έχει διαθέσιμη ισχύ, σε ποια τιμή και πόσο γρήγορα μπορεί να την παραδώσει.

Η νέα οικονομία του AI

Η συμφωνία Anthropic – SpaceX δείχνει προς τα πού μετατοπίζεται το κέντρο βάρους στην τεχνητή νοημοσύνη. Η αξία παράγεται πλέον σε πολλά επίπεδα: στα μοντέλα, στους αλγορίθμους, στις εφαρμογές, αλλά και στην υποδομή που επιτρέπει σε όλα αυτά να λειτουργούν σε μεγάλη κλίμακα.

Στη νέα οικονομία του AI, τα chips, η ενέργεια, τα data centers και η διαθέσιμη υπολογιστική ισχύς μετατρέπονται σε στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία. Όποιος έχει πρόσβαση σε αυτά αποκτά σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς μπορεί να εκπαιδεύει, να εξελίσσει και να διαθέτει προηγμένα μοντέλα με ταχύτητα και συνέπεια.

Οι δύο εταιρείες έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον για βαθύτερη συνεργασία, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπολογιστικής υποδομής AI στο διάστημα, με στόχο την υπέρβαση των επίγειων περιορισμών ενέργειας και θερμικής διαχείρισης.

Η προοπτική αυτή παραμένει μακροπρόθεσμη και ακόμη ανεπιβεβαίωτη, αλλά τα 1,25 δισ. δολάρια τον μήνα αποτυπώνουν το κόστος συμμετοχής στην επόμενη φάση της τεχνητής νοημοσύνης.