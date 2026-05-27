Εκεί όπου χτυπά η καρδιά του ιστορικού κέντρου, στον πεζόδρομο της Αποστόλου Παύλου στο Θησείο, ξετυλίγεται σαν ζωντανός καμβάς κάτω από τη σκιά τεσσάρων ιστορικών λόφων -Νυμφών, Πνύκας, Μουσών, Ακρόπολης- το Hill Athens, το οποίο δεν αποτελεί απλώς έναν γαστρονομικό προορισμό, αλλά μια εμπειρία αισθήσεων.

Γιατί στο Hill Athens, η γαστρονομία μεταμορφώνεται σε ένα ταξίδι μνήμης, καθώς κάθε πιάτο ξυπνά τη γλυκιά νοσταλγία της ελληνικής υπαίθρου. Η κουζίνα, με την υπογραφή του executive chef, Δημήτρη Δημητριάδη, γίνεται ο συνδετικός κρίκος με τις ρίζες μας, φέρνοντας στο τραπέζι αγνές πρώτες ύλες από Έλληνες παραγωγούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Γεύσεις βαθιά οικείες, που κουβαλούν εκείνη τη ζεστασιά του κυριακάτικου οικογενειακού τραπεζιού. Εδώ, κάθε πιάτο από το μενού αποτελεί μια σύγχρονη, αλλά γεμάτη συναίσθημα επιστροφή στις αυθεντικές γεύσεις της πατρίδας μας, αποδεικνύοντας ότι η υψηλή μαγειρική μπορεί να μιλά απευθείας στην ψυχή.

Εξάλλου, το Hill Athens δεν απευθύνεται μόνο στον ξένο επισκέπτη -αν και βρίσκεται στην πιο τουριστική γωνιά της πόλης-, αλλά και στον ντόπιο, στο ελληνικό κοινό που αναζητά μια ουσιαστική και όχι επιφανειακά «κοσμική» έξοδο. Στον Έλληνα που δεν αρκείται στις εφήμερες γαστρονομικές τάσεις, αλλά ψάχνει για αυθεντικές γεύσεις που τον εκφράζουν ακόμη.

Η εμπειρία εδώ απογειώνεται και από τον ίδιο τον χώρο. Στεγασμένο σε ένα κομψό, τριώροφο νεοκλασικό κτίριο, το Hill Athens συνδέει αρμονικά την ιστορική κληρονομιά της πόλης με τη σύγχρονη αστική της ενέργεια. Καθώς η Αθήνα αποκαλύπτεται σταδιακά στα μάτια σας, ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης και ο Λυκαβηττός πλαισιώνουν μοναδικά τη θέα, αποτελώντας τα απόλυτα σημεία αναφοράς, σε αυτόν τον ζωντανό πίνακα ζωγραφικής.

Το Hill Athens απλώνεται σε τέσσερα επίπεδα και καλεί τον επισκέπτη να ανακαλύψει τον ιδανικό χώρο για εκείνον. Στο ισόγειο βρίσκεται το Wine Bar για χαλαρά drinks και εξερεύνηση μίας εκλεκτής κάβας. Ακολουθούν οι όροφοι Conceptual Space & Private Dining για πιο ιδιωτικές στιγμές και γαστρονομικά ταξίδια σε ένα ήρεμο περιβάλλον, ενώ η εμπειρία της επίσκεψης κορυφώνεται στο Rooftop. Κάτω από τον έναστρο καλοκαιρινό αττικό ουρανό, με την Ακρόπολη στο πιάτο σας θα απολαύσετε τα κοκτέιλ σας που ανανεώνονται με το μενού την καλοκαιρινή περίοδο.

Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ή μάλλον να ταξιδέψουμε σε αυτό το γευσιγνωστικό ταξίδι με οδηγούς τους executive chef, Δημήτρη Δημητριάδη, και chef de cuisine, Κώστα Μπρίνια, και όχημα τις αγνές πρώτες ύλες από Έλληνες μικρούς παραγωγούς. Άλλωστε, οι άνθρωποι του Hill Athens ψάχνουν για τους καλύτερους σε όλη την ελληνική επικράτεια και για του λόγου του αληθές στο μενού θα βρείτε μεταξύ άλλων, γίγαντες Φενεού Κορινθίας, κοτόπουλο Ναυπακτίας, μπλε καβούρι Κατερίνης, ακόμα και μυζήθρα Κεφαλληνίας ή φέτα Μυτιλήνης.

Το μενού άλλαξε πριν από δύο εβδομάδες εγκαινιάζοντας την καλοκαιρινή περίοδο, πάντα στην ίδια φιλοσοφία και πάντα με σεβασμό στον επισκέπτη και τα υλικά που έχουν στο χέρι τους. Επίσης, καθημερινά στο μενού περιλαμβάνεται και φρέσκο ψάρι.

Φυσικά, από αυτό δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι προτάσεις σε παραδοσιακά γλυκά, με ένα σύγχρονο twist – τόσο στη γεύση, όσο και στην παρουσίαση. Η γαλατόπιτα και το ρυζόγαλο, για παράδειγμα, ξυπνούν γλυκές αναμνήσεις, φέρνοντας στο μυαλό τη νοσταλγική εκείνη θαλπωρή από τα καλοκαίρια με τη γιαγιά στο χωριό.

Η εμπειρία της σύγχρονης ελληνικής κουζίνας δεν θα ήταν ολοκληρωμένη, αν δεν συνοδευόταν από ένα ποτήρι ή μπουκάλι καλό κρασί. Άλλωστε το κρασί αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της γαστρονομικής κουλτούρας της χώρας μας. Και στο Hill Athens γνωρίζουν από ποιοτικό κρασί που συνδυάζεται αρμονικά με τα πιάτα του μενού, δημιουργώντας μια αλληλεπίδραση γεύσεων που αναδεικνύει και ενισχύει τα χαρακτηριστικά τους.

Το 99% των ετικετών είναι ελληνικές, από μικρούς παραγωγούς απ’ όλη την περιφέρεια της χώρας. Σε περίπτωση, δε, που θέλετε να απολαύσετε τη μοναδική θέα από το roof του, συνδυάζοντάς τη με ένα αρωματικό και μεθυστικό κρασί, μπορείτε να το συνοδεύσετε με επιλεγμένα τυριά και αλλαντικά μικρών Ελλήνων παραγωγών.

Η ελληνική γαστρονομία, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στο φαγητό, αλλά επεκτείνεται και στο φιλόξενο bar του Hill Athens. Εδώ, κλασικά κοκτέιλ και συνταγές εμπλουτίζονται με ελληνικά αποστάγματα, δημιουργώντας μοναδικές γευστικές εμπειρίες.

Από τις 9 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα, το Hill Athens γράφει τη δική του ιστορία από το 2019. Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη Ελλήνων και ξένων επισκεπτών, παραμένει ο απόλυτος και σταθερός προορισμός συνάντησης στην καρδιά μιας πόλης που βρίσκεται σε διαρκή κίνηση.

Οι πολυεπίπεδοι χώροι του Hill Athens με την ήρεμη κλασική αισθητική μπορούν να φιλοξενήσουν τις ανάγκες κάθε είδους εκδήλωσης κοινωνικής, προσωπικής ή θεματικής, εταιρικά γεύματα, εταιρικές παρουσιάσεις, ημερίδες ή συναντήσεις.

Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και η πολύχρονη τεχνογνωσία δίνουν μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια με στόχο η εκδήλωση σας να αποτελέσει μια αξέχαστη εμπειρία για εσάς αλλά και τους καλεσμένους σας.

Απόστολου Παύλου 27 Θησείο, Αθήνα

T: 210 346 9077