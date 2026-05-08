Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων συνεχίζει το «ταξίδι» του μέσα στην πόλη, μετατρέποντας καθημερινά πλατείες, πάρκα, ιστορικούς χώρους και γειτονιές σε ζωντανά σημεία συνάντησης και πολιτισμού, μ’ ένα πρόγραμμα που εκτείνεται από την παράδοση μέχρι τη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Με περισσότερες από 350 δωρεάν εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου, το Φεστιβάλ επιδιώκει να αναδείξει την Αθήνα ως μια πόλη ζωντανή και δημιουργική. «Το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Κεντρικά σημεία στην πόλη μας, όπως η Πλατεία Κλαυθμώνος, μεταμορφώνονται και μας ταξιδεύουν από τις Κυκλάδες έως τη Λατινική Αμερική», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Μεταφερόμαστε σε μία ανοιχτή σκηνή γεμάτη εικόνες, ήχους και πολιτισμούς από διάφορα μέρη του κόσμου. Σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί αυθεντικές εμπειρίες και να έρθουμε πιο κοντά μέσα από τον πολιτισμό και τη μουσική».

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, όπως αναφέρει και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, συνδέει διαφορετικές κουλτούρες και γενιές της πόλης, νησιώτικα πανηγύρια, λάτιν ρυθμούς, live performances, κινηματογραφικές βραδιές, αφηγήσεις για τη λαϊκή παράδοση και υπαίθρια μουσικά events.

Αναλυτικά το πρόγραμμα το Φεστιβάλ

Νησιώτικο Πανηγύρι – 8 Μαΐου (19:00-23:00) – Πλατεία Κλαυθμώνος

Ο Νίκος Οικονομίδης δεξιοτέχνης του βιολιού και αυθεντικός εκφραστής της νησιωτικής παράδοσης, θα είναι στην Πλατεία Κλαυθμώνος για μια κυκλαδίτικη βραδιά. Μαζί με την Κυριακή Σπανού και τη Μουσική Ομάδα «Κέρος», στήνουν μια ανοιχτή γιορτή με βιολιά, τραγούδια και ρυθμούς, που θυμίζουν κυκλαδίτικο πανηγύρι.

MOb – 8 Μαΐου (21:00-23:00) – Πλατεία Αυδή

Το Φεστιβάλ υποδέχεται τους MOb στην Πλατεία Αυδή. Η ομάδα των Παναγιώτη Κωστόπουλου, Αλέξανδρου Δελή και Μάριου Βαληνάκη δημιουργεί ένα ηχητικό σύμπαν από synthesizers, loops, drones και απρόβλεπτες μουσικές αποκλίσεις, με αφετηρία την τζαζ, αλλά σαφή διάθεση πειραματισμού.

Athina Latina – 9 Μαΐου (12:00-23:00) – Πλατεία Κλαυθμώνος

Το Athina Latina επιστρέφει ως μια μεγάλη, μονοήμερη πολιτιστική γιορτή, όπου η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική «κατακλύζουν» την καρδιά της πρωτεύουσας με μουσική, γεύσεις και αστείρευτη ενέργεια. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, η πλατεία Κλαυθμώνος μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο μωσαϊκό, όπου πρεσβείες, καλλιτέχνες και κοινότητες συναντιούνται σε μια εμπειρία πολιτιστικής ανταλλαγής.

Yucatan pres. Sensory – 9 Μαΐου (18:00-23:00) – Ζάππειο Μέγαρο

Οι Yucatan συναντούν τη Sensory production σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και κινηματογραφικά σημεία της ανοιξιάτικης Αθήνας, το μονοπάτι με τις γιακαράντες στο Ζάππειο. Κάτω από τα ανθισμένα δέντρα, οι δύο ομάδες στήνουν ένα υπαίθριο club, που συνδυάζει σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο, ιδιαίτερη αισθητική και μια εμπειρία φτιαγμένη με έμφαση στη λεπτομέρεια.

Παραμύθια με την Ερμιόνη Ντέτσικα – 10 Μαΐου (19:00-20:30) – Πάρκο Προμπονά

Σε αυτή την παράσταση, οι ιστορίες διαδέχονται η μία την άλλη με τη συνοδεία μουσικής, τραγουδιών και αινιγμάτων. Τα παιδιά δεν είναι απλοί θεατές, αλλά συμμετέχουν βιωματικά μέσα από ρυθμικά παιχνίδια.

Κουιντέτο «Seasons» – 10 Μαΐου (19:00-21:00) – Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και η Πρεσβεία της Βουλγαρίας στην Αθήνα παρουσιάζουν το κουιντέτο «Seasons», ένα από τα καταξιωμένα συγκροτήματα της σύγχρονης βουλγαρικής μουσικής σκηνής. Με διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς και εμφανίσεις σε σκηνές της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Ασίας, το συγκρότημα εντυπωσιάζει με το πλούσιο ρεπερτόριό του, από κλασικά αριστουργήματα έως σύγχρονες συνθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρωτότυπης μουσικής του Βούλγαρου συνθέτη Ρόσεν Μπαλκάνσκι.

Queer Movie Nights 2026 – 10 Μαΐου (18:00-23:30) – Κινηματογράφος «Τριανόν»

Οι Queer Movie Nights φέρνουν στο κέντρο της Αθήνας μια ανοιχτή, ζωντανή και συμπεριληπτική γιορτή του LGBTQI+ κινηματογράφου. Μέσα από προβολές queer ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ και ελληνικών παραγωγών, η δράση δημιουργεί έναν χώρο συνάντησης, όπου οι ιστορίες της queer κοινότητας βρίσκουν φωνή και κοινό.

Athens All Star Party 2026 – 10 Μαΐου (16:00-23:00) – Πάρκινγκ Θεάτρου Λυκαβηττού

Tο καθιερωμένο πάρτι του Φεστιβάλ επιστρέφει, έχοντας πλέον αποκτήσει το δικό του cult status στην αστική κουλτούρα της πόλης. Κορυφαίοι promoters συμπράττουν για να στήσουν ένα σκηνικό έκστασης, με φόντο την πιο εντυπωσιακή πανοραμική θέα της Αθήνας. Χιλιάδες άνθρωποι συναντώνται ξανά στην κορυφή του λόφου για μια νύχτα, όπου η μουσική, ο χορός και η αίσθηση ελευθερίας δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη.

Μελαχρινός Βελέντζας: Rebirth – 11 Μαΐου (21:00-23:00) – Λυσίου & Κλεψύδρας

Η καλλιτεχνική δράση Rebirth του πιανίστα και performer Μελαχρινού Βελέντζα, μια σύνθεση performance, installation και συμμετοχικού happening, επαναφέρει στη ζωή ένα εγκαταλελειμμένο πιάνο της Αθήνας σε εμβληματικούς χώρους της πόλης. Κατά τη διάρκεια του δρώμενου, το κοινό συμμετέχει σε μια συλλογική δράση συγγραφής, εναποθέτοντας προσωπικές ιστορίες στα σκαμπό άλλων λησμονημένων πιάνων.

Midnight Express: ‘80s Night Out – 11 Μαΐου (21:00-23:00) – Ακαδημία Πλάτωνος

Το Midnight Express είναι το πνευματικό παιδί του κριτικού κινηματογράφου Άκη Καπράνου, ο οποίος ορμώμενος από τη νοσταλγία για τις μεταμεσονύκτιες προβολές του Αλφαβίλ και του Σινέ Δεξαμενή, ξεκίνησε την προσπάθεια να τις αναβιώσει. Ένα κινηματογραφικό ταξίδι για να θυμηθούν οι παλαιότεροι, να μοιραστούν την εμπειρία οι νεότεροι και να ζήσουν όλοι μαζί το κοινό πάθος για την απόλαυση της μεγάλης οθόνης.