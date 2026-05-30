Με αφορμή την καλοκαιρινή τους περιοδεία, η Ρένια Λουιζίδου και ο Σπύρος Παπαδόπουλος παραχώρησαν συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και τον δημοσιογράφο Βλάση Κωστούρο, το Σάββατο στον Alpha.

Οι δύο αγαπημένοι ηθοποιοί και στενοί φίλοι μίλησαν, μεταξύ άλλων, για τον θεσμό του γάμου, τις σχέσεις και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη συντροφικότητα.

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος εξέφρασε την άποψη ότι η αμφισβήτηση γύρω από τον γάμο ήταν αναμενόμενη.

«Κατά τη γνώμη μου, καιρός ήταν να περάσει κρίση ο θεσμός του γάμου. Είχε αργήσει κιόλας. Να σταματήσει να θεωρείται κάτι απολύτως φυσικό, υγιές και ιδανικό, ενώ ο χωρισμός αντιμετωπίζεται ως κάτι φρικτό ή στιγματιστικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι και ο χωρισμός αποτελεί μια φυσική εξέλιξη στις ανθρώπινες σχέσεις, διερωτώμενος: «Ποιος αποφάσισε ότι δύο άνθρωποι, επειδή σήμερα ταιριάζουν, μπορούν απαραίτητα να ζήσουν μαζί για 70 χρόνια;».

Από την πλευρά της, η Ρένια Λουιζίδου σημείωσε πως ποτέ δεν αισθάνθηκε υποχρεωμένη να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο μοντέλο σχέσης.

«Δεν ένιωσα ποτέ ότι πρέπει να είμαι μέσα σε ένα σχήμα που λέγεται γάμος και λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο. Σε σχέση αισθάνομαι ότι είμαι. Αν αυτό λέγεται γάμος ή κάτι άλλο, δεν έχει τόση σημασία. Αν αποφασίσεις να ζήσεις τη σχέση με τον τρόπο που σε εκφράζει, τότε μπορεί να κρατήσει και για πάντα», είπε χαρακτηριστικά.