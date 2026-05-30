Τροχαίο ατύχημα συνέβη νωρίς σήμερα το απόγευμα στη λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου, στο Ακρωτήρι Χανίων.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη.

Όλα έγιναν στο ύψος του Πολυτεχνείου Κρήτης, όταν ένα αυτοκίνητο και ένα μηχανάκι συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στον τόπο του τροχαίου ατυχήματος. Οι διασώστες πρόσφεραν πρώτες βοήθειες στον νεαρό τραυματία, τον οποίο στη συνέχεια παρέλαβαν και μετέφεραν στο νοσοκομείο Χανίων.

Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση. Μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, άνθρωποι που περνούσαν από την περιοχή έσπευσαν να βοηθήσουν, κρατώντας σταθερό στο οδόστρωμα τον τραυματία.

Τα αίτια του ατυχήματος θα διερευνήσει η Τροχαία Χανίων.