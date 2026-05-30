Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 14ο συνεχόμενο και 40ο συνολικά πρωτάθλημα της ιστορίας του, καθώς νίκησε ξανά τον Παναθηναϊκό, με 17-12 αυτή τη φορά, κάνοντας το 3-0 στους τελικούς της Watrer Polo League.

Το παιχνίδι άρχισε με τους «πράσινους» να ανοίγουν το σκορ στο…. 9ο δευτερόλεπτο με τον Χαλυβόπουλο, στη συνέχεια όμως οι «ερυθρόλευκοι» ήξεγξαν πλήρως την κατάσταση και κάνοντας σερί 9-0 προηγήθηκαν με 9-1!

Η απάντηση των φιλοξενούμενων ήταν ένα δικό τους σερί, 3-0, για να μειώσουν σε 9-4 και από εκεί και πέρα, εκμεταλλευόμενοι και το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι είχαν χαλαρώσει, κατάφεραν να πλησιάσουν στο -3 (12-9).

Το ματς είχε και πάλι ενδιαφέρον και ένταση, ο Ολυμπιακός όμως διαχειρίστηκε σωστά την κατάσταση και πήρε τη νίκη με 17-12 και παράλληλα και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έχοντας πλέον μπροστά του το Final Four του Champions League, το οποίο θα διεξαχθεί στη Μάλτα το διάστημα 11-13 Ιουνίου.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 5-2, 3-5, 5-4

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 3, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης, Γούβης 1, Ζάλανκι 2, Δήμου 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 4, Δ. Νικολαϊδης, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 4, Μάρκογλου.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 2, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Γ. Νικολαϊδης, Χατζηγούλας 2, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης 3, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.