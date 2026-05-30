Παρά τον χαμό του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (29/5), ο Δημήτρης Φλιώνης επέστρεψε άμεσα από τη Θεσσαλονίκη και θα αγωνιστεί κανονικά στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για τους ημιτελικούς της Stoiximan Basket League.

Ο αρχηγός της Ένωσης περνάει δύσκολες ώρες καθώς την Παρασκευή (29/5) πέθανε ο πατέρας του, παρ’ όλα αποφάσισε να κάνει πάνω από 1.000 χιλιόμετρα μέσα σε λίγες ώρες για να πάει στη Θεσσαλονίκη και να επιστρέψει άμεσα, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα για το δεύτερο παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους».

Την απόφαση του Φλιώνη ανακοίνωσε μέσω των social media ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΚΑΕ ΑΕΚ, Γιώργος Νικολάου, γράφοντας τα εξής…

«Τι κι αν μιλήσαμε όλοι μαζί του, με πρώτο τον προπονητή, για να πράξουμε το αυτονόητο;

Να τον πείσουμε, ότι προέχει να μείνει στην πατρίδα του, κοντά στη μητέρα και στ’ αδέλφια του, απερίσπαστος από τα μικρά και γήινα. Ο ίδιος μας έλεγε από χθες «μας πώς θ’ αφήσω την ομάδα μόνη; Έχουμε αγώνα…»

Ο Δημήτρης συμπληρώνει πάνω από 1000 χιλιόμετρα σε διάστημα μερικών ωρών, κουβαλώντας το ασήκωτο βάρος της τραγικής απώλειας, και τελικά θα είναι ΠΑΡΩΝ!

Ο Δημήτρης, με τον αδιανόητο ψυχισμό και τον ανεπιτήδευτο ιδεαλισμό, «που δε γεννήθηκε στην ΑΕΚ», αλλά «ανδρώθηκε στην ΑΕΚ» και αποτελεί «ισόβιο μέλος της οικογένειάς μας», είναι το παιδί, που όλοι οι μπαμπάδες θα ‘θελαν…

Ο ΜΠΑΜΠΑΣ του, που ξεκίνησε βιαστικά χθες το ταξίδι προς το Αιώνιο Φως, και που του μεταλαμπάδευσε τα ιδανικά της αφοσίωσης και της αξιοσύνης, θα ήταν/είναι υπερήφανος για τον σπουδαίο Γιο του! Και εμείς όλοι, εδώ, στην ΑΕΚ, είμαστε Υπερήφανοι.

ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΤΟΝ ΑΞΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ, ΑΔΕΛΦΕ ΜΑΣ…

Κουράγιο, AΡΧΗΓΕ!».