Ο Ολυμπιακός σφράγισε την πρόκριση για τους τελικούς της Stoiximan Basket League μετά την εκτός έδρας νίκη με 95-68 επί της ΑΕΚ και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στις αναμετρήσεις που έρχονται με τον Παναθηναϊκό.

Με την ψυχολογία στα ύψη μετά την κατάκτηση της Euroleague, οι «ερυθρόλευκοι» καθάρισαν εύκολα την Ένωση στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος και έχουν πλέον μπροστά τους τη σειρά των τελικών με τους «πράσινους», στους οποίους αναφέρθηκε ο προπονητής τους.

«Ήταν το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε, ήταν ημιτελικός πρωταθλήματος. Την Τετάρτη ξεκινάει οι τελικοί, από ό,τι είδα και ο Παναθηναϊκός κέρδισε. Θα είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Για εμάς ήταν το τελευταίο αγωνιστικό τεστ. Μας βοήθησε το γεγονός ότι δεν ξεκίνησαν οι τελικοί αμέσως μετά το Final-Four που είχαμε αδειάσει πραγματικά. Οι επιπλέον μέρες μας βοηθάνε στην προετοιμασία και στην συγκέντρωση», είπε αρχικά ο Μπαρτζώκας και συνέχισε.

Ο Goυόρντ δεν τραυματίστηκε. Δεν μπορείς να κάνει πολλά πράγματα αυτές τις μέρες. Κάναμε μία προετοιμασία 20 μέρες για το FInal-Four, τώρα πρέπει να διατηρηθούμε. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Έχουμε προπόνηση Δευτέρα και Τρίτη, αύριο off. Να προετοιμαστούμε. Θα παίξουμε μία δύσκολη σειρά με έναν τρομερό αντίπαλο».