Ο Αλέξανδρος Τζόρβας παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Αρτσίτα, όπως προβλήθηκε το Σάββατο μέσα από τη συχνότητα του OPEN.

Ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας μίλησε, μεταξύ άλλων, για την απόφασή του να ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα, αλλά και για τη μακροχρόνια σχέση με τη σύζυγό του, η οποία στάθηκε στο πλευρό του σε όλες τις μεγάλες αλλαγές της ζωής του.

Όπως ανέφερε, η απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση επηρεάστηκε τόσο από τις συνθήκες της εποχής όσο και από προσωπικούς λόγους.

«Έτυχαν συγκυριακές καταστάσεις. Τελείωσα την καριέρα μου στην Ινδία και εκείνη την περίοδο η Ελλάδα περνούσε πολλές δυσκολίες, κυρίως οικονομικής φύσης», δήλωσε αρχικά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα, ωστόσο, έδωσε στην οικογένειά του και ειδικά στα παιδιά του.

«Το πιο σημαντικό ήταν ότι χρειαζόμουν να είμαι κοντά στα παιδιά. Όταν επέστρεψα από την Ινδία, ο γιος μου, ο Μάξιμος, ήρθε και αγκάλιασε το πόδι μου και έμεινε εκεί για τρεις ώρες. Αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο», εξομολογήθηκε.

Αναφερόμενος στη σύζυγό του, ο Αλέξανδρος Τζόρβας υπογράμμισε τη σημασία της κοινής τους πορείας.

«Είμαστε μαζί από τα 22 μας και τώρα πλησιάζω τα 44. Έχει ζήσει δίπλα μου όλη αυτή τη μετάβαση, από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι τη στιγμή που σταμάτησα το ποδόσφαιρο και πέρασα σε έναν διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο», ανέφερε.

Κλείνοντας, τόνισε πως η σύνδεση που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί τη βάση της κοινής τους διαδρομής.