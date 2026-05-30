Τις πρώτες του δηλώσεις μετά το φινάλε της εκπομπής του έκανε ο Κώστας Τσουρός το πρωί του Σαββάτου. «Η φετινή χρονιά ήτανε πολύ περιπετειώδης» επεσήμανε.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» ο Κώστας Τσουρός ανέφερε: «Τα συναισθήματά μου αυτή τη στιγμή είναι ανακούφιση, στεναχώρια που ολοκληρώθηκε κάτι το οποίο αγάπαγα πολύ, για το οποίο δούλεψα με πολύ σεβασμό για τους τηλεθεατές. Αλλά εντάξει, όταν κλείνει ένας κύκλος πάντα ανοίγει ένας άλλος και έχεις μάθει πολλά πράγματα, οπότε το κέρδος μου νομίζω από τη φετινή χρονιά είναι ότι έμαθα πολλά πράγματα».

«Για να είμαι ειλικρινής, το “να προσέχετε ποιους έχετε δίπλα σας” το απηύθυνα στους τηλεθεατές, για τη ζωή τους γενικά. Δεν είχε να κάνει με τα επαγγελματικά. Απευθυνόταν σε αυτό. Δεν είχε να κάνει με κάποιους που έχουμε μέσα στη δουλειά. Και ξέρεις ότι πολλές φορές η ζωή έξω από την τηλεόραση κρύβει πολύ περισσότερες εκπλήξεις από τη δουλειά», δήλωσε ο παρουσιαστής για την ατάκα που χρησιμοποίησε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς τους τηλεθεατές.

«Προσπάθησα να είμαι ψύχραιμος καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Νομίζω ότι στο μεγαλύτερο μέρος τα κατάφερα. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο γιατί, τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο όλα τα χρόνια που δουλεύω -και είμαι 22 χρόνια στην τηλεόραση- από την πρώτη μέρα μιας εκπομπής μέχρι και την τελευταία, κάθε μέρα η εκπομπή, εγώ, να είμαι στα sites, να είμαι στις τηλεοπτικές εκπομπές… Δηλαδή είχα βαρεθεί εγώ να ακούω το όνομά μου, φαντάσου.

Την τελευταία εβδομάδα είπα κι εγώ κάποια πράγματα από τον αέρα της εκπομπής μου, το οποίο δεν το συνήθιζα, γιατί, είπα ότι ρε παιδί μου, εντάξει, μια χρονιά ολόκληρη δεν είπα κάτι, έπρεπε κι εγώ να πω κάτι από τη δική μου πλευρά. Δεν γίνεται να μιλάνε όλοι για μένα και εγώ να μην μπορώ να πω κάτι. Οπότε, εντάξει, την τελευταία εβδομάδα νομίζω τοποθετήθηκα με βάση αυτά που ήθελα να πω», επεσήμανε ο Κώστας Τσουρός.

Ο δημοσιογράφος των ρώτησε: «Μεγάλος λόγος έγινε πολύ τελευταία και προς το πρόσωπό σου, και σχόλια που δέχθηκες για την προσωπικότητά σου. Όλα αυτά πώς τα διαχειρίστηκες; Πολλά δημοσιεύματα έκαναν λόγο και για την προσωπική σου ζωή» και ο Κώστας Τσουρός απάντησε: «Με εξώδικα, αγωγές και μηνύσεις. Έτσι τα διαχειρίστηκα, γιατί εντάξει, υπάρχει και ένα όριο. Επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά, και από πού εκπορεύονται αυτά τα δημοσιεύματα και πώς προέκυψαν, επέλεξα να το λύσω με τον τρόπο που ξέρω εγώ, και όχι δημόσια. Αλλά το ότι ήταν όλα ψευδή και με κατηγόρησαν για κάτι πάλι το οποίο δεν συνέβη και απλά κάποιος έπρεπε να το κάνει… Εντάξει, πήρε την οδό που του πρέπει».