Η Ναταλία Δραγούμη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 29/05 στον ΣΚΑΪ, όπου αναφέρθηκε τόσο στις αισθητικές αλλαγές της μέσα στα χρόνια όσο και στις τηλεοπτικές της εμπειρίες από τη δεκαετία του ’90, αλλά και στη νοσταλγία που της προκαλεί εκείνη η περίοδος.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τη συνήθειά της να πειραματίζεται με την εικόνα της, ειδικά όταν αυτό απαιτούνταν από τους ρόλους της, τονίζοντας πως παλαιότερα της άρεσαν πολύ οι μεταμορφώσεις.

Αναφερόμενη στις επαγγελματικές της επιλογές, περιέγραψε πως κάθε τηλεοπτικός χαρακτήρας απαιτούσε διαφορετική εμφάνιση και εκείνη ανταποκρινόταν με ενθουσιασμό, κάτι που σήμερα έχει αλλάξει, καθώς προτιμά τη σταθερότητα στην εικόνα της.

Στη συνέχεια η συζήτηση πήγε στα πρώτα της χρόνια στην τηλεόραση, με την ίδια να περιγράφει μια εποχή πιο ξέγνοιαστη και γεμάτη αισιοδοξία, που όπως λέει σήμερα μοιάζει μακρινή.

Eξέφρασε τον προβληματισμό της για το γεγονός ότι οι νεότεροι δεν θα ζήσουν την ίδια αίσθηση ανεμελιάς που χαρακτήρισε τη δική της γενιά, επισημαίνοντας πως αυτό είναι κάτι που τη στεναχωρεί ιδιαίτερα.