Το Ιράν προετοιμάζεται για τo Παγκόσμιο Κύπελλο που θα γίνει σε ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδά δίνοντας φιλικό παιχνίδι στην Αττάλεια με αντίπαλο την Γκάμπια την οποία κέρδισε με 3-1.

Μάλιστα στην συγκεκριμένη αναμέτρηση, ο επιθετικός του Ολυμπιακού και αρχηγός της Εθνικής του Ιράν Μεχντί Ταρέμι πέτυχε το τρίτο γκολ των νικητών, έπειτα από ασίστ του Αλί Αλιπούρ, δείχνοντας πως είναι σε καλή κατάσταση πριν το Μουντιάλ.

Για την Γκάμπια άνοιξε το σκορ ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Ομάρ Κόλεϊ, στο 42′, με τους Ιρανούς να ανατρέπουν το σκορ με τον Γιουσέφι στο 47′ και τον Ρεζαεϊάν στο 59′.

Ο Ταρέμι στο 68’ διαμόρφωσε το τελικό 3-1 για το Ιράν, το οποίο στο Μουντιάλ θα αντιμετωπίσει τις Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτο στη φάση των ομίλων, κάνοντας πρεμιέρα στις 16 Ιουνίου.