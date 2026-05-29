Χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες κατέκλυσαν την Κω, η διαδικασία ελέγχου τουςκαι καθώς πολίτες που ήθελαν να επιστρέψουν στην Τουρκία, σχημάτισαν τεράστιες ουρές στα σημεία ελέγχου διαβατηρίων.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, η αναμονή ήταν τόσο μεγάλη ώστε η ουρά ξεπέρασε τον χώρο του ελέγχου και έφτασε μέχρι το κέντρο της πόλης, προκαλώντας έντονη δυσφορία στους ταξιδιώτες.

Μεγάλη πίεση από το μεσημέρι

Η κίνηση αυξήθηκε ιδιαίτερα από τις μεσημεριανές ώρες, όταν άρχισαν να συγκεντρώνονται μαζικά όσοι ήθελαν να επιβιβαστούν στα φέρι για να επιστρέψουν στις τουρκικές ακτές, κυρίως προς την Αλικαρνασσό.

Οι ταξιδιώτες αναγκάστηκαν να περιμένουν για αρκετή ώρα σε μεγάλες ουρές, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ελέγχου στα διαβατήρια.

Οι καθυστερήσεις αποδίδονται στην αυξημένη επιβατική κίνηση λόγω της εορταστικής περιόδου του Μπαϊραμιού και της μαζικής επιστροφής εκδρομέων προς την Τουρκία. Οι αρχές ανέφεραν ότι οι διαδικασίες συνεχίζονται κανονικά και με τάξη, ωστόσο ο μεγάλος αριθμός ταξιδιωτών δημιούργησε συνθήκες ασφυξίας στα σημεία ελέγχου.

Η Κως έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς ελληνικούς προορισμούς για Τούρκους τουρίστες, λόγω της μικρής απόστασης από τα τουρκικά παράλια και της σύνδεσης με την Αλικαρνασσό.

Το κύμα επισκεπτών από την Τουρκία ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο λόγω των αργιών του Μπαϊραμιού, με αποτέλεσμα τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων να δεχθούν αυξημένη πίεση σε λιμάνια, ελέγχους διαβατηρίων και τουριστικές υποδομές.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, η αυξημένη κίνηση στην Κω αναμενόταν να συνεχιστεί έως τις βραδινές ώρες της Παρασκευής, καθώς οι επιστροφές προς την Τουρκία πραγματοποιούνταν σταδιακά με τα δρομολόγια των φέρι.