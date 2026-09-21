Τρεις μυστηριώδεις μορφές που εμφανίζονται σε εικόνα από το Google Earth στη λίμνη Λοχ Νες της Σκωτίας αναζωπύρωσαν τις συζητήσεις για το θρυλικό τέρας, με μία τουρίστρια να εκτιμά ότι μπορεί να πρόκειται ακόμα και για μια «μικρή οικογένεια» από Νέσι.

Η Τζούλι Φρέιζερ εντόπισε τις τρεις παράξενες μορφές την περασμένη εβδομάδα, καθώς εξερευνούσε τη λίμνη μέσω Google Earth. Στη συνέχεια υπέβαλε τις εικόνες στο Official Loch Ness Sightings Register, το οποίο εξετάζει τις αναφορές για εμφανίσεις του μυθικού πλάσματος.

Η Φρέιζερ, η οποία σχεδιάζει να επισκεφθεί το Ινβερνές αργότερα μέσα στη χρονιά, δήλωσε ότι χρησιμοποιούσε απλώς την εφαρμογή όταν παρατήρησε τα αντικείμενα. «Σχεδιάζω να επισκεφθώ το Ινβερνές αργότερα μέσα στη χρονιά και απλώς έπαιζα με το Google Earth όταν εντόπισα τα τρία αντικείμενα», ανέφερε.

Όπως είπε, όταν μεγέθυνε την εικόνα, οι μορφές δεν της φάνηκαν να μοιάζουν με βάρκες. Αντίθετα, θεώρησε ότι έμοιαζαν με φάλαινες ή κάτι παρόμοιο, καθώς φαίνεται να έχουν μια χαρακτηριστική καμπύλη στην πλάτη τους.

Ένα από τα στοιχεία που την έκανε να θεωρήσει ότι δεν πρόκειται για σκάφη είναι η απουσία του χαρακτηριστικού σχήματος V που δημιουργεί ένα σκάφος στην επιφάνεια του νερού. Μάλιστα, σε κοντινή εικόνα φαίνεται ένα τουριστικό σκάφος να διασχίζει τη λίμνη, αφήνοντας πίσω του ένα εμφανές ίχνος στο νερό.

Η Φρέιζερ υποστήριξε επίσης ότι η εικόνα φέρει χρονοσήμανση από το 2026, ενώ τα δέντρα στην περιοχή εμφανίζονται με πλήρες φύλλωμα, στοιχεία που, σύμφωνα με την ίδια, δείχνουν ότι η λήψη είναι σχετικά πρόσφατη.

Google Earth image captures mysterious figures under Loch Ness' surface https://t.co/W7KTE5QTLM pic.twitter.com/JrCA1l1LW0 — New York Post (@nypost) September 20, 2026

«Δεν είμαι κάποια τρελή», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως μπορεί να μην είναι τόσο εξοικειωμένη με την περιοχή όσο οι ντόπιοι, όμως «σίγουρα μοιάζει με κάτι σημαντικό».

Το Official Loch Ness Sightings Register επικοινώνησε με τη Φρέιζερ και, όπως η ίδια ανέφερε, επιβεβαίωσε ότι εξετάζει τις εικόνες. Η ίδια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το ενδεχόμενο η αναφορά να επιβεβαιωθεί.

«Η σκέψη μιας μικρής οικογένειας από Νέσι είναι τόσο συναρπαστική», σχολίασε.

Εφόσον η αναφορά επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει την τρίτη ψηφιακά καταγεγραμμένη εμφάνιση του θρυλικού πλάσματος από τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με το επίσημο μητρώο, το 2026 έχει ήδη καταγραφεί ένας σημαντικός αριθμός αναφορών: 14 εμφανίσεις από ανθρώπους που βρίσκονταν στη λίμνη και δύο ακόμα μέσω διαδικτυακών καμερών.

Προς το παρόν, ωστόσο, οι τρεις μυστηριώδεις μορφές παραμένουν υπό εξέταση και δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για το μυθικό τέρας της Λοχ Νες, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.