Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην επαρχία Καχραμανμαράς, όταν μια πελάτισσα και περίπου δέκα συγγενείς της επιτέθηκαν στην κομμώτρια, επειδή δεν έμειναν ικανοποιημένες από το κούρεμα που έκανε στο παιδί της.

Όπως περιγράφει η κομμώτρια, όλα ξεκίνησαν όταν μια πελάτισσα επισκέφθηκε το κομμωτήριο, προκειμένου να κουρέψει το παιδί της. Μετά την ολοκλήρωση του κουρέματος, η γυναίκα φέρεται να διαπληκτίστηκε με εργαζομένους του καταστήματος, καθώς δεν έμεινε ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.

Η κομμώτρια είπε στην πελάτισσα ότι, εφόσον δεν ήταν ευχαριστημένη, μπορούσε να πάρει πίσω τα χρήματά της και να απευθυνθεί σε άλλο κομμωτήριο. Η γυναίκα αποχώρησε, ωστόσο επέστρεψε λίγο αργότερα μαζί με συγγενείς της. Σύμφωνα με την καταγγελία της κομμώτριας, περίπου δέκα γυναίκες εισέβαλαν στην επιχείρηση και της επιτέθηκαν. Όπως υποστηρίζει, τη χτύπησαν, της τράβηξαν τα μαλλιά και την έριξαν στο πάτωμα, με το περιστατικό να καταγράφεται από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι πήραν καταθέσεις και εξέτασαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Η ιδιοκτήτρια του κομμωτηρίου μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε ιατρική εξέταση και έλαβε γνωμάτευση για τα τραύματά της, προτού καταθέσει μήνυση σε βάρος των ατόμων που της επιτέθηκαν.

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