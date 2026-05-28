Νέο κύμα Τούρκων τουριστών καταγράφεται προς τα ελληνικά νησιά για τις ημέρες του Κουρμπάν Μπαϊράμι, με τουρκικά δημοσιεύματα να δείχνουν ότι η έξοδος προς την Ελλάδα δεν περιορίζεται μόνο στις ουρές στα ελληνοτουρκικά σύνορα, αλλά επεκτείνεται δυναμικά και στο Αιγαίο.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι πλέον οι αριθμοί: σύμφωνα με τουρκικά μέσα, μόνο στη Σάμο αναμένονται περίπου 25.000 Τούρκοι ταξιδιώτες στη διάρκεια της 9ήμερης αργίας, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και προς τη Λέσβο, τη Ρόδο, την Κω και άλλα νησιά.

Η Σάμος στο επίκεντρο της τουρκικής εξόδου

Η Σάμος εμφανίζεται ως ένας από τους μεγάλους κερδισμένους της τουριστικής κίνησης από την Τουρκία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τουρκικά δημοσιεύματα, από το Κουσάντασι προς τη Σάμο αναμένεται μαζική μετακίνηση Τούρκων επισκεπτών, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 25.000 ταξιδιώτες στη διάρκεια των διακοπών του Μπαϊραμιού.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι τα ελληνικά νησιά έχουν μετατραπεί σε βασική επιλογή για τους Τούρκους εκδρομείς, όχι μόνο για τις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά και για θρησκευτικές αργίες και σύντομες αποδράσεις.

Αυξημένη κίνηση και στη Λέσβο

Μεγάλη κινητικότητα καταγράφεται και στη Λέσβο, με τουρκικά μέσα να αναφέρουν αυξημένες ροές από το Αϊβαλί προς τη Μυτιλήνη.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, περίπου 1.000 άτομα πέρασαν προς τη Λέσβο την παραμονή του Μπαϊραμιού, ενώ την πρώτη ημέρα της γιορτής ο αριθμός ανέβηκε στους 1.500 ταξιδιώτες.

Η Λέσβος, λόγω της μικρής απόστασης από τα τουρκικά παράλια, παραμένει ένας από τους πιο άμεσους και ελκυστικούς προορισμούς για τους Τούρκους επισκέπτες που θέλουν να περάσουν λίγες ημέρες στην Ελλάδα.

Ουρές στα νησιά λόγω βιομετρικών ελέγχων

Η αυξημένη ζήτηση, όμως, φέρνει και καθυστερήσεις. Τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι σε νησιά όπως η Ρόδος, η Κως, η Λέρος και η Λέσβος σχηματίστηκαν ουρές στα σημεία εισόδου, με ταξιδιώτες να κάνουν λόγο για σημαντική αναμονή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι έλεγχοι που παλαιότερα διαρκούσαν περίπου μισή ώρα, πλέον μπορεί να φτάνουν ακόμη και τις δύο ώρες, λόγω των νέων διαδικασιών και των βιομετρικών ελέγχων εισόδου – εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάλιστα, τουρκικά μέσα προειδοποιούν ότι το καλοκαίρι, αν η κίνηση αυξηθεί ακόμη περισσότερο, οι αναμονές μπορεί να φτάσουν ακόμη και τις τρεις ώρες.

Η «γρήγορη βίζα» αλλάζει τον χάρτη των αποδράσεων

Καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των Τούρκων επισκεπτών παίζει και το σύστημα «kapıda vize», δηλαδή η δυνατότητα έκδοσης βίζας στα νησιά κατά την άφιξη.

Το μέτρο έχει κάνει ευκολότερη τη μετάβαση Τούρκων πολιτών σε συγκεκριμένα ελληνικά νησιά και έχει ενισχύσει σημαντικά την κίνηση σε περιόδους αυξημένης ζήτησης, όπως το Μπαϊράμι.

Για πολλούς Τούρκους, τα ελληνικά νησιά είναι πλέον μια κοντινή, εύκολη και οικονομικά ελκυστική επιλογή για φαγητό, βόλτες, παραλίες και σύντομες διακοπές.

Γιατί οι Τούρκοι επιλέγουν Ελλάδα

Η μεγάλη έξοδος προς τα ελληνικά νησιά δεν είναι τυχαία. Η ακρίβεια στην Τουρκία έχει αλλάξει τις ταξιδιωτικές συνήθειες, με πολλούς Τούρκους να θεωρούν ότι στην Ελλάδα βρίσκουν καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής σε φαγητό, διασκέδαση και διαμονή.

Τα ελληνικά νησιά, ειδικά όσα βρίσκονται κοντά στα μικρασιατικά παράλια, έχουν μπει δυναμικά στον χάρτη των τουρκικών αποδράσεων. Η Σάμος, η Λέσβος, η Κως, η Ρόδος και η Χίος λειτουργούν πλέον ως προορισμοί όχι μόνο για πολυήμερες διακοπές, αλλά και για γρήγορες εξορμήσεις.

Νέο τουριστικό κύμα στο Αιγαίο

Η εικόνα των τελευταίων ημερών δείχνει ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε βασικό προορισμό για τους Τούρκους ταξιδιώτες σε περιόδους αργιών.

Μετά τις ουρές στα σύνορα του Έβρου, τα νέα στοιχεία από τα νησιά δείχνουν ότι η κίνηση είναι ακόμη πιο ευρεία: από τη Σάμο και τη Λέσβο μέχρι τη Ρόδο και την Κω, οι Τούρκοι τουρίστες γεμίζουν πλοία, λιμάνια και τελωνεία.

Το Μπαϊράμι επιβεβαιώνει μια νέα πραγματικότητα στο Αιγαίο: τα ελληνικά νησιά έχουν γίνει για τους Τούρκους ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς σύντομων διακοπών, με την αυξημένη ζήτηση να δημιουργεί πλέον και νέα ζητήματα διαχείρισης στα σημεία εισόδου.