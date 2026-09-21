Με την οικογένεια της Κλαούντια Λάτα, της 21χρονης φοιτήτριας της ΣΣΑΣ Ιατρικής που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, συνεχίζονται σήμερα οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Πρώτη κατέθεσε η μητέρα της Κλαούντια, Άλμα Λάτα. «Η Κλαούντια ξεχώριζε πάντα. Είχε αγάπη για το διάβασμα. Πάντα ήθελε να γίνει γιατρός. Μου κατέστρεψαν τη ζωή. Μόνο ημερομηνία δεν είχε αυτή η τραγωδία. Πάνω από τα κέρδη σας δεν υπολογίζετε ανθρώπινες ζωές. Μας βλέπουν σαν αριθμούς. Δεν υπολόγιζαν τίποτα. Έφταιγε ολόκληρο το σύστημα», ανέφερε η κ. Λάτα, προσθέτοντας πως το «έγκλημα είχε δύο σκέλη» και αναφέρθηκε σε όσα οδήγησαν στη σύγκρουση των αμαξοστοιχιών και όσα ακολούθησαν μετά με τις παρεμβάσεις στον χώρο της σύγκρουσης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις επιστολές των σωματείων εργαζομένων στο σιδηρόδρομο προς τον τότε υπουργό Μεταφορών κ. Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή. «Τι έκανε ο κ. Καραμανλής αυτά τα τέσσερα χρόνια που ήταν υπουργός; Ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Προσπαθούσαν από την ίδια μέρα να συγκαλύψουν, όχι να βοηθήσουν κόσμο. Όλοι αποδέχονταν αυτό που γινόταν, αδιαφορούσαν για την ασφάλεια των πολιτών και με δόλο σκότωσαν τα παιδιά μας. Όλοι είναι δολοφόνοι. Αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, αυτά τα παιδιά θα ζούσαν», κατέθεσε η κ. Λάτα, ενώ απευθυνόμενη στην πρόεδρο είπε, σύμφωνα με ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων: «Θέλω να κάνετε τα πάντα να λάμψει η αλήθεια. Θέλω η δικαστική εξουσία να κατακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Περιμένουν απαντήσεις οι πολίτες. Πρέπει να κάνετε σωστά τη δουλειά σας γιατί αυτά τα παιδιά ζητούν δικαιοσύνη».

Να σημειωθεί πως η πρόεδρος ανέφερε πριν την έναρξη των καταθέσεων σχετικά με το αίτημα για το κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να αποφανθεί, με πιθανότερη ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης -όπως επεσήμανε- να είναι η δικάσιμος της 29ης Σεπτεμβρίου.