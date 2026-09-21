Με άρωμα και γεύση από τις αλησμόνητες πατρίδες αναβίωσε για 22η συνεχόμενη χρονιά στην Καισαριανή το παραδοσιακό «Κεσκέκι».

Η ιστορική προσφυγική συνοικία τίμησε την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας με μια ξεχωριστή εκδήλωση γεμάτη παραδοσιακές γεύσεις, μουσική και χορούς, μετατρέποντας τη μνήμη σε μια μεγάλη γιορτή συλλογικότητας.

Τα καζάνια και τα αρώματα της Ιωνίας

Η διαδικασία για το έθιμο και την πολύωρη παρασκευή του φαγητού ξεκίνησε από νωρίς το πρωί της Παρασκευής στον χώρο «Ξύλινα». Στα τέσσερα μεγάλα καζάνια που στήθηκαν, το μοσχαρίσιο κρέας σιγόβραζε δίπλα στο σιτάρι, το οποίο εμπλουτιζόταν συνεχώς με τον πλούσιο ζωμό του κρέατος μέχρι να φουσκώσει και να χυλώσει.

Το κεσκέκι -ένας παραδοσιακός χυλός με ρίζες που φτάνουν στις αρχαιοελληνικές ταυροθυσίες, το μικρασιατικό «κουρμπάνι» και τις χριστιανικές τράπεζες της αγάπης- μεταφέρθηκε στην Καισαριανή από τους πρώτους Μικρασιάτες πρόσφυγες από τα Βουρλά, το Σιβρισάρι και την ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεκάδες μαθητές από τα δημοτικά σχολεία της πόλης επισκέφθηκαν τον χώρο παρασκευής, παρακολούθησαν από κοντά τη διαδικασία, ενημερώθηκαν για τη διαδρομή του εθίμου στον χρόνο και συμμετείχαν σε παραδοσιακούς χορούς, λαμβάνοντας γλυκά κεράσματα.

«Τιμούμε τη μνήμη με τις γεύσεις της πατρίδας»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, η πρόεδρος του Μικρασιατικού Συλλόγου Καισαριανής, Στέλλα Σαρηπαναγιώτου – Λήλου τόνισε ότι «σήμερα έχουμε το κεσκέκι που εδώ και 22 χρόνια το κάνουμε στην πόλη μας. Είναι ένα έθιμο που έχει έρθει από τη Μικρά Ασία και το έχουμε καθιερώσει προς τιμή της 14ης Σεπτέμβρη, που έχει οριστεί ως ημέρα γενοκτονίας του μικρασιατικού ελληνισμού. Έτσι αποφασίσαμε, αντί για ένα απλό μνημόσυνο, να κάνουμε το συγκεκριμένο έθιμο, το οποίο περιέχει και το σιτάρι που συνήθως χρησιμοποιούμε στα μνημόσυνα».

Όπως εξηγεί, «στη Μικρά Ασία ήταν μια συλλογική προσπάθεια όλης της κοινότητας για να τιμήσουν έναν άγιο, σε γάμους ή βαφτίσεις. Με χρήματα όλου του κόσμου αγοράζανε το μόσχο, τον είχανε ελεύθερο μέσα στο χωριό με την εποπτεία όλων για να τρώει και να πίνει, και όταν πλησίαζε το πανηγύρι, τον έσφαζαν οι άντρες. Η διαδικασία ξεκινάει από το πρωί στα καζάνια με το σιτάρι και το μοσχαρίσιο κρέας, μας επισκέπτονται τα σχολεία για να διατηρήσουμε την ιστορία και τα έθιμά μας, και το βράδυ καταλήγει σε πανηγύρι».

Η κοινότητα των Μικρασιατών ανακάλυψε λεπτομέρειες για το Κεσκέκι, ψάχνοντας στα βιβλία του Μηλιώρη και της Χαϊδεμένου.

«Συναντήσαμε το έθιμο όπως γινόταν στα Βουρλά και το Σιβρισάρι, από όπου καταγόμαστε. Στη δράση μας στην Πλατεία 200 συγκεντρώνονται πάνω από 1.500 άτομα κάθε χρόνο. Τιμούμε τη μνήμη αυτή τρώγοντας το γεύμα, ακούγοντας παραδοσιακή μουσική από τις αλησμόνητες πατρίδες και χορεύοντας τους χορούς της πατρίδας, ούτως ώστε να διατηρήσουμε τα ήθη και τα έθιμά μας. Είναι κάτι μοναδικό για ολόκληρη την Αττική» σημείωσε.

Πανηγύρι μνήμης στην Πλατεία «200»

Το βράδυ της Παρασκευής, η γιορτή κορυφώθηκε στην Πλατεία των «200», όπου στήθηκαν δεκάδες τραπέζια για να υποδεχθούν εκατοντάδες κατοίκους και επισκέπτες. Το ζεστό κεσκέκι σερβιρίστηκε σε ατομικά μπολ μαζί με ψωμί και κρασί, ενώ η πλατεία πλημμύρισε από μικρασιατικούς σκοπούς.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο δήμαρχος Καισαριανής, Ηλίας Σταμέλος, η πρόεδρος του Μικρασιατικού Συλλόγου Στέλλα Σαρρηπαναγιώτου, ο επικεφαλής της παράταξης «Καισαριανή Τώρα» και πρώην δήμαρχος Χρήστος Βοσκόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Βαγγέλης Πλυτάς, η επικεφαλής της παράταξης «Όμορφη Πόλη» Μπεττίνα Γραφίδου, καθώς και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.