Η UEFA υπερασπίστηκε την πολιτική που ακολουθεί στις κληρώσεις των διοργανώσεών της, μετά τη γνωστοποίηση από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιρλανδίας (FAI) ότι απορρίφθηκε αίτημά της να μην κληρώνεται στο μέλλον η εθνική ομάδα της χώρας με το Ισραήλ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της FAI, Ντέιβιντ Κάρελ, αποκάλυψε ότι η ιρλανδική πλευρά είχε απευθυνθεί στην ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ζητώντας οι δύο εθνικές ομάδες να αποφεύγουν η μία την άλλη σε μελλοντικές κληρώσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απάντηση που έλαβε ήταν ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς οι δύο χώρες «δεν έχουν βρεθεί ποτέ σε άμεση σύγκρουση», με την απόφαση να μη βασίζεται στο δημόσιο αίσθημα.

Η UEFA, από την πλευρά της, υπογράμμισε ότι κάθε ανάλογη περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά, με βάση τα ιδιαίτερα δεδομένα και τις εξελίξεις. Όπως ανέφερε εκπρόσωπός της, οι αποφάσεις για τον διαχωρισμό συγκεκριμένων εθνικών ομάδων στις κληρώσεις λαμβάνουν υπόψη διάφορους παράγοντες, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις σχέσεις μεταξύ των χωρών και στο κατά πόσο αυτές δημιουργούν πάγιους κινδύνους για την ασφάλεια.

Ιρλανδία και Ισραήλ έχουν κληρωθεί στον όμιλο Β3 του Nations League 2026-27 και πρόκειται να αναμετρηθούν δύο φορές στο παράθυρο εθνικών ομάδων Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Η πρώτη συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 27 Σεπτεμβρίου και η δεύτερη για τις 4 Οκτωβρίου.

Οι δύο αγώνες έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Ιρλανδία, τόσο σε αθλητικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, με φόντο τον πόλεμο στη Γάζα. Η εντός έδρας αναμέτρηση της Ιρλανδίας στις 4 Οκτωβρίου έχει μεταφερθεί σε ουδέτερη έδρα στη Σερβία και θα διεξαχθεί χωρίς θεατές.

Θέση για το ζήτημα πήρε και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ισραήλ, η οποία παρέπεμψε στην UEFA για το αν υπήρξε επίσημο σχετικό αίτημα, σημειώνοντας παράλληλα ότι η ίδια επικεντρώνεται στην αγωνιστική προετοιμασία και στους στόχους της εθνικής ομάδας.

Το Ισραήλ δεν φιλοξενεί αγώνες διοργανώσεων της UEFA στη χώρα από τον Οκτώβριο του 2023 για λόγους ασφαλείας. Ως αποτέλεσμα, το παιχνίδι στο οποίο θα είναι τυπικά γηπεδούχο απέναντι στην Ιρλανδία, στις 27 Σεπτεμβρίου, έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί εκτός Ισραήλ.

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τον τρόπο με τον οποίο η UEFA διαχειρίζεται τις περιπτώσεις εθνικών ομάδων μεταξύ των οποίων υπάρχουν πολιτικές ή γεωπολιτικές εντάσεις. Η θέση της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας είναι ότι τέτοιοι περιορισμοί στις κληρώσεις δεν εφαρμόζονται αυτομάτως, αλλά εξετάζονται κατά περίπτωση, με την ασφάλεια να αποτελεί βασικό κριτήριο.