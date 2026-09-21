Στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Η ίδια απέφυγε να αναφερθεί εκτενώς στις δύσκολες αυτές ημέρες και προτίμησε να ευχαριστήσει τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη που έχει δείξει στην οικογένειά της μετά την απώλεια του τραγουδιστή. Παράλληλα, στάθηκε στη σχέση που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το κοινό του, τονίζοντας πως η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή.

«Το μόνο που θέλω να πω στον κόσμο είναι ευχαριστώ πολύ. Δεν πειράζει για όσα ακούγονται, σε ευχαριστώ πολύ κοπέλα μου, να είσαι καλά. Ο κόσμος θα θυμάται πάντα τον Γιώργο», δήλωσε η Μαρία Μαζωνάκη στην κάμερα της πρωινής εκπομπής του Alpha και τη Μαρία Βλάχου.

«Ο Γιώργος δολοφονήθηκε, πάτησαν πάνω στην ανάγκη του»

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Το Πρωινό» και τη Γιώτα Κηπουρού, η Μαρία Μαζωνάκη σημείωσε: «Πώς να νιώσουμε; Εξοργισμένοι είμαστε. Ο άδικος χαμός του. Τι να πούμε για το παιδί; Είμαι πολύ θυμωμένη. Ο Γιώργος δολοφονήθηκε. Δολοφονούνταν διαχρονικά. Πάτησαν πάνω στην ανάγκη του».

Συνεχίζονται οι έρευνες

Εντωμεταξύ, η έρευνα που πραγματοποιούν οι Αρχές φαίνεται να διευρύνεται μετά το άνοιγμα των τηλεφωνικών συσκευών του τραγουδιστή και των κατηγορούμενων γιατρών, φέρνοντας στο φως ένα πιθανό ευρύτερο δίκτυο γιατρών που έκανε γνωματεύσεις και παρέπεμπε ασθενείς.

Οι έρευνες συνεχίζονται και στο «κάδρο» έχουν μπει τέσσερις υπάλληλοι του ιατρείου στο Κολωνάκι. Πρόκειται για δύο νοσηλεύτριες και δύο γραμματείς, οι οποίες επιβεβαιώνουν την παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, αλλά έχουν πέσει σε σημαντικές αντιφάσεις κατά την προανάκριση όσον αφορά την ώρα άφιξής του και το χρονικό των γεγονότων.

Επίσης, κρίσιμο πρόσωπο για την υπόθεση αποτελεί ένας άλλος ασθενής του 58χρονου γιατρού, ο οποίος ισχυρίζεται ότι βρισκόταν στο ιατρείο σε διπλανό δωμάτιο εκείνη την ώρα.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία αποτελεί το βασικό επιχείρημα της υπεράσπισης του γιατρού για να αποδείξει ότι ήταν απασχολημένος και δεν είχε αντίληψη του τι συνέβαινε στον χώρο που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επίσης, εγείρονται ερωτήματα για το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος ασθενής δεν είχε δηλωθεί κατά την προανάκριση, αλλά προστέθηκε εκ των υστέρων στη δικογραφία.

Την ίδια στιγμή, ερευνάται ο ρόλος μιας γνωστής τραγουδίστριας, η οποία φέρεται να σύστησε τον Μαζωνάκη στον υπνοθεραπευτή και ενδεχομένως στην 56χρονη γιατρό. Αν και η ίδια δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες, εκτιμάται όμως πως θα κληθεί από τις Αρχές για να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.