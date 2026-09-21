Μια ιδιαίτερα δύσκολη και προσωπική συνέντευξη παραχώρησε ο Πάτρικ Κλάνσι στο «60 Minutes», μιλώντας για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση της πολύκροτης δίκης της πρώην συζύγου του, Λίντσεϊ Κλάνσι, η οποία κατηγορήθηκε για τον θάνατο των τριών παιδιών τους. Η δίκη κατέληξε σε κακοδικία, καθώς οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση.

Ο Πάτρικ Κλάνσι έχασε τα τρία παιδιά του, την 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόσον και τον 8 μηνών Κάλαν, τον Ιανουάριο του 2023, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε τις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο δημοσιογράφος Ρος Ντάουθατ τον ρώτησε αν η πρώην σύζυγός του τού έχει ζητήσει ποτέ συγχώρεση. «Όχι. Αλλά εγώ τη συγχώρεσα», απάντησε ο Πάτρικ Κλάνσι. Όπως εξήγησε, από τις πρώτες κιόλας ημέρες μετά τον θάνατο των παιδιών του είχε επιλέξει να μην αντιμετωπίζει τη Λίντσεϊ Κλάνσι μέσα από χαρακτηρισμούς όπως «τέρας» ή «δολοφόνος μωρών», που, όπως είπε, έβλεπε τότε σε δημοσιεύματα. «Πιστεύω ότι η ψυχική της ασθένεια ήταν αυτή που το προκάλεσε», ανέφερε, εξηγώντας γιατί είχε μιλήσει από νωρίς για συγχώρεση.

Όπως σημειώνει η New York Post, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η απόφαση αυτή ήταν σημαντική και για τη δική του ζωή. «Ένιωθα ότι αν δεν έφτανα στη συγχώρεση, θα με έτρωγε από μέσα για πάντα», είπε.

Patrick Clancy said ex-wife Lindsay never asked for forgiveness for killing their 3 kids – but he 'gave it to her' anyway https://t.co/GqBO5ZsDzm pic.twitter.com/CP1yNstD2H — New York Post (@nypost) September 21, 2026

Η επιδείνωση της ψυχικής υγείας της Λίντσεϊ Κλάνσι

Ο Πάτρικ Κλάνσι θυμήθηκε ότι άρχισε να βλέπει σημαντικές αλλαγές στην ψυχική κατάσταση της τότε συζύγου του από το φθινόπωρο του 2022, όταν ο μικρότερος γιος τους ήταν περίπου πέντε μηνών. Όπως περιέγραψε, η Λίντσεϊ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ύπνου, βαθιά κατάθλιψη και επίμονες σκέψεις, ενώ χρειάστηκε να επισκεφθεί αρκετές φορές νοσοκομείο και να ακολουθήσει πρόγραμμα αντιμετώπισης επιλόχειας κατάθλιψης. «Τον Δεκέμβριο δυσκολευόταν πάρα πολύ. Υπήρχε μεγάλη έλλειψη ύπνου, βαθιά κατάθλιψη και επίμονες σκέψεις», ανέφερε.

Ο Πάτρικ Κλάνσι παραδέχτηκε επίσης ότι εκείνη την περίοδο δεν γνώριζε αρκετά για τις ψυχικές διαταραχές που μπορεί να εμφανιστούν μετά τον τοκετό. «Δεν ήξερα πώς να διαχειριστώ μια επιλόχεια ψυχική ασθένεια. Νομίζω ότι η ψυχική ασθένεια μπορεί να είναι τραγικά παραπλανητική. Είμαι σίγουρος ότι υπήρχαν πράγματα που δεν είδα», είπε.

Η δύσκολη κατάθεσή του στο δικαστήριο

Ο Πάτρικ Κλάνσι αναφέρθηκε και στην κατάθεσή του στη δίκη, περιγράφοντας πόσο δύσκολο ήταν για εκείνον να ακούσει ξανά την κλήση που είχε κάνει στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης τη νύχτα που βρήκε τα παιδιά του. Όπως αποκάλυψε, λίγο πριν ακουστεί η συγκεκριμένη κλήση στο δικαστήριο, υπέστη έντονη κρίση πανικού. «Η καρδιά μου χτυπούσε πολύ δυνατά. Με έβαλαν σε ασθενοφόρο και μου πρότειναν φάρμακα, αλλά είπα ότι δεν ήθελα, γιατί ήθελα να επιστρέψω και να τελειώσω με την κατάθεσή μου», περιέγραψε.

Κοιτάζοντας πίσω στα γεγονότα που προηγήθηκαν της τραγωδίας, ο ίδιος είπε πως προσπάθησε να βοηθήσει την τότε σύζυγό του όσο περισσότερο μπορούσε. «Νομίζω ότι έκανα το καλύτερο που μπορούσα με όσα ήξερα εκείνη την περίοδο. Και ζω με το αποτέλεσμα. Ζω με αυτό κάθε μέρα», εξομολογήθηκε.

Σήμερα, περισσότερο από τρία χρόνια μετά την τραγωδία, ο Πάτρικ Κλάνσι έχει προσπαθήσει να χτίσει ξανά τη ζωή του. Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, γνώρισε τη Ρέιτσελ Ντάνις και άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή.

Πάτρικ Κλάνσι: Περιμένει να δημιουργήσει νέα οικογένεια με τη σύζυγό του

Ο Πάτρικ Κλάνσι και η νέα του σύζυγος, Ρέιτσελ Ντάνις, αποκάλυψαν ότι θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια, όπως αναφέρει η New York Post.

Όταν ο δημοσιογράφος Ρος Ντάουθατ ρώτησε το ζευγάρι αν σχεδιάζει να αποκτήσει παιδιά, η Ρέιτσελ Ντάνις το επιβεβαίωσε. Ο Πάτρικ Κλάνσι εξήγησε ότι ανυπομονεί να μιλήσει στα μελλοντικά παιδιά του για τα τρία παιδιά που έχασε, την 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόσον και τον μόλις 8 μηνών Κάλαν. «Νομίζω ότι κάθε γονιός μπορεί να καταλάβει πως έχει διαφορετική σχέση με κάθε παιδί του, αλλά όλα είναι παιδιά του. Ανυπομονώ να τους μιλήσω για τα αδέλφια τους», ανέφερε.

Patrick Clancy and new wife Rachel Danis reveal they're starting a family in '60 Minutes' interview https://t.co/L9AuVSNTHH pic.twitter.com/hErONSIjYz — New York Post (@nypost) September 20, 2026

Ο γάμος τους και η γνωριμία στο Σέντραλ Παρκ

Ο Πάτρικ Κλάνσι και η Ρέιτσελ Ντάνις παντρεύτηκαν τον Απρίλιο σε μια μικρή τελετή στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης. Η γνωριμία τους έγινε τον Ιανουάριο του 2024, όταν και οι δύο συμμετείχαν σε ομάδα τρεξίματος. Η Ρέιτσελ Ντάνις, η οποία εργάζεται ως αναπαραγωγική ενδοκρινολόγος και ειδικός στην υπογονιμότητα, θυμήθηκε στη συνέντευξη την πρώτη τους συνάντηση.

«Ήμουν απλώς ένα κορίτσι που γνώρισε έναν άνδρα ενώ έτρεχε στο Σέντραλ Παρκ, ένα πολύ κρύο Σάββατο», είπε, απαντώντας παράλληλα στην κριτική που έχει δεχτεί το ζευγάρι στα social media για τη σχέση και τον γάμο του. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι κακό σε αυτό», πρόσθεσε.

Ο Πάτρικ Κλάνσι είχε μετακομίσει στο Μανχάταν μετά τον θάνατο των τριών παιδιών του, τον Ιανουάριο του 2023, καθώς, όπως εξήγησε, του ήταν πολύ δύσκολο να συνεχίσει να ζει στην πόλη όπου είχαν μεγαλώσει. Μάλιστα, περιέγραψε μια στιγμή κατά την οποία πέρασε με το αυτοκίνητό του έξω από το σχολείο των παιδιών του την ώρα που έφταναν οι συμμαθητές τους και συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε πλέον να παραμείνει εκεί.

«Η ζωή μου άλλαξε από τότε που γνώρισα τη Ρέιτσελ»

Ο Πάτρικ Κλάνσι έχει μιλήσει ανοιχτά για τη βαθιά θλίψη που βίωσε μετά τον θάνατο των παιδιών του και έχει αποκαλύψει ότι πέρασε ακόμη και από πολύ σκοτεινές σκέψεις εκείνη την περίοδο. Στη συνέντευξή του τόνισε ότι η γνωριμία του με τη Ρέιτσελ Ντάνις έφερε μια σημαντική αλλαγή στη ζωή του. «Η ζωή μου έχει αλλάξει με τόσο θετικό τρόπο από τότε που γνώρισα τη Ρέιτσελ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρώην σύζυγός του, Λίντσεϊ Κλάνσι, παραμένει στο Tewksbury State Hospital της Μασαχουσέτης. Η υπόθεση για τον θάνατο των τριών παιδιών τους οδηγήθηκε σε κακοδικία, καθώς το σώμα των ενόρκων δεν κατάφερε να καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση σχετικά με την υπόθεση.