Σοκ προκαλεί στην Ιταλία η υπόθεση απαγωγής και κακοποίησης μιας 32χρονης τουρίστριας από την Κολομβία, η οποία φέρεται να κρατήθηκε αιχμάλωτη για 72 ώρες σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στη Ρώμη και να υπέστη ομαδικούς βιασμούς.

Η γυναίκα είχε φτάσει στην ιταλική πρωτεύουσα μόλις δέκα ημέρες πριν από την επίθεση. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ιταλικά μέσα, είχε βγει μόνη της για δείπνο κοντά στον σταθμό Τερμίνι, όταν έξω από εστιατόριο την προσέγγισε άνδρας, ο οποίος φέρεται να την έπεισε να τον ακολουθήσει με το πρόσχημα ότι θα της πουλούσε χασίς.

Πώς ξεκίνησε ο εφιάλτης

Σύμφωνα με την καταγγελία της 32χρονης, αφού περπάτησε για περίπου μισή ώρα με τον άνδρα που την είχε προσεγγίσει, έφτασαν σε ένα φορτηγάκι. Εκεί, ένας δεύτερος άνδρας φέρεται να την έβαλε με τη βία μέσα στο όχημα.

Στη συνέχεια, η γυναίκα οδηγήθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στα ανατολικά προάστια της Ρώμης, όπου, σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές, διέμεναν δεκάδες πολίτες τρίτων χωρών χωρίς νόμιμα έγγραφα.

Τρεις ημέρες αιχμάλωτη

Η 32χρονη φέρεται να κρατήθηκε στο σημείο για τρεις ημέρες, στη διάρκεια των οποίων, όπως κατήγγειλε, κακοποιήθηκε σεξουαλικά από περισσότερους άνδρες, ναρκώθηκε και απειλήθηκε με θάνατο.

Οι δράστες φέρονται επίσης να της έκλεψαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι της, στερώντας της κάθε δυνατότητα να καλέσει βοήθεια.

Η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με ιταλικά μέσα, επιβεβαίωσε τον βιασμό, ενώ εντοπίστηκαν και ναρκωτικές ουσίες στον οργανισμό της.

Η γυναίκα κατάφερε τελικά να ξεφύγει από το κτήριο. Ένας Ιταλός οδηγός την εντόπισε ημίγυμνη στο πεζοδρόμιο και τη μετέφερε σε κοντινό νοσοκομείο. Εκεί η 32χρονη εντάχθηκε σε ειδικό πρόγραμμα για γυναίκες θύματα βίας και κακοποίησης, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι αστυνομικές αρχές.

Η συγκλονιστική κατάθεση της γυναίκας

Σύμφωνα με τη Repubblica, η 32χρονη περιέγραψε στους αστυνομικούς στιγμές απόλυτου τρόμου. «Κανείς δεν με βοήθησε, ούτε καν μια γυναίκα που με είδε σε αυτές τις συνθήκες», φέρεται να είπε.

Όπως κατέθεσε, επί τρεις ημέρες δεν ήθελε να φάει τίποτα, ενώ οι δράστες τής έδωσαν μόνο λίγα τσιγάρα. Όταν ζήτησε να φύγει, την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν. «Με κλείδωσαν μέσα σε μια παράγκα με λουκέτο και μου είπαν: «Αν φύγεις, θα σε σκοτώσω»», ανέφερε, σύμφωνα με το ιταλικό δημοσίευμα.

Η γυναίκα περιέγραψε επίσης πώς κατάφερε να αποδράσει.

Όπως είπε, βρήκε μια στιγμή για να τρέξει προς ένα μπαλκόνι και να πηδήξει προς τα κάτω. Στη συνέχεια, προσπάθησε να απομακρυνθεί όσο πιο γρήγορα μπορούσε, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, άκουσε ήχο που παρέπεμπε σε όπλο να οπλίζεται.

Έτρεξε προς κοντινή πλατεία και κατάφερε να περάσει έναν τοίχο, πριν τελικά τη βρει ο οδηγός που τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Η έφοδος της Αστυνομίας και οι συλλήψεις

Μετά την καταγγελία της 32χρονης, οι ιταλικές αρχές ξεκίνησαν επείγουσα έρευνα. Λίγες ημέρες αργότερα πραγματοποιήθηκε έφοδος στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν πέντε άνδρες, οι οποίοι, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, αναγνωρίστηκαν από το θύμα μέσα από φωτογραφίες.

Οι συλληφθέντες είναι δύο άνδρες από τη Γκάμπια, ηλικίας 29 και 38 ετών, ένας 43χρονος από το Μάλι και δύο άνδρες από τη Νιγηρία, ηλικίας 29 και 39 ετών.

Σε βάρος τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ομαδικό βιασμό, με επιβαρυντική περίσταση την εκμετάλλευση της ανυπεράσπιστης κατάστασης του θύματος.

Ερευνώνται και άλλα πρόσωπα

Η έρευνα δεν σταματά στους πέντε συλληφθέντες. Οι ιταλικές αρχές εξετάζουν τον ρόλο τουλάχιστον ακόμη τριών προσώπων.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται ο άνδρας που φέρεται να προσέγγισε την τουρίστρια έξω από το εστιατόριο, το πρόσωπο που φέρεται να τη μετέφερε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, καθώς και οι ιδιοκτήτες του ακινήτου όπου κρατήθηκε αιχμάλωτη.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου στο κτίριο, εντοπίστηκαν συνολικά 22 πολίτες χωρών εκτός ΕΕ χωρίς νόμιμα έγγραφα. Για έντεκα από αυτούς εκδόθηκαν διαταγές απέλασης και μεταφέρθηκαν σε κέντρα κράτησης.

Σοκ και οργή στην Ιταλία

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία, τόσο λόγω της αγριότητας της επίθεσης όσο και λόγω των συνθηκών κάτω από τις οποίες φέρεται να κρατήθηκε η γυναίκα.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνίσουν πλήρως το πώς η 32χρονη οδηγήθηκε στο κτίριο, ποιοι συμμετείχαν στην απαγωγή και αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που γνώριζαν ή βοήθησαν στη συγκάλυψη της υπόθεσης.

Το θύμα παραμένει υπό ιατρική και ψυχολογική φροντίδα, ενώ η υπόθεση περνά πλέον στη Δικαιοσύνη, με τους κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες.