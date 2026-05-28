Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 28/05 στον Ασπρόπυργο, όταν Ι.Χ. συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙΑΣ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο αστυνομικών που επέβαιναν σε αυτή. Ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το συμβάν και αναζητείται από τις Αρχές.

Το ατύχημα έγινε λίγο πριν από τις 20:00, σε διασταύρωση κοντά στα ΕΛΠΕ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα επιχείρησε αναστροφή και βρέθηκε στην πορεία της υπηρεσιακής μηχανής, προκαλώντας σφοδρή σύγκρουση.

Από την πρόσκρουση οι δύο αστυνομικοί της ΔΙΑΣ τραυματίστηκαν και έπεσαν στο οδόστρωμα. Στο σημείο έφτασαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία τους μετέφεραν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Όπως αναφέρει το thriassio.gr, οι αστυνομικοί δεν βρίσκονταν σε απλή περιπολία, αλλά συνόδευαν όχημα που μετέφερε επείγον ιατρικό περιστατικό από την επαρχία προς νοσοκομείο της Αθήνας, με στόχο την ταχύτερη δυνατή μεταφορά.

Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού που τράπηκε σε φυγή, ενώ εξετάζονται μαρτυρίες και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από την περιοχή.