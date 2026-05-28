Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι θα είναι ο νέος προπονητής της Νάπολι καθώς είπε το «ναι» στην πρόταση του Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις και θα αντικαταστήσει τον Αντόνιο Κόντε, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει.

Με τη Μίλαν να μένει εκτός Champions League στην τελευταία αγωνιστική της Serie A, γνωρίζοντας την ήττα από την Κάλιαρι στο Σαν Σίρο, η διοίκηση αποφάσισε να απολύσει τον Αλέγκρι, ο οποίος όμως δεν θα μείνει για πολύ χωρίς δουλειά.

Την Πέμπτη (28/5) ο 58χρονος τεχνικός συναντήθηκε με τον πρόεδρο των «παρτενοπέι» και είπε το «ναι» στην πρόταση που του έγινε, η οποία προβλέπει συμβόλαιο για 2+1 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές να είναι στα 5 εκατ. ευρώ.

Το μόνο που απομένει πλέον είναι το τυπικό κομμάτι, να μπουν δηλαδή οι υπογραφές και να ανακοινωθεί επισήμως, με τον Αλέγκρι να αντικαθιστά τον Κόντε, ο οποίος στη διετία του στη Νάπολι την οδήγησε στην κατάκτηση ενός πρωταθλήματος και ενός Σούπερ Καπ, τερματίζοντας στη 2η θέση φέτος.