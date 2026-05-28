Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 20-14 εκτός έδρας, πήρε την 62η συνεχόμενη νίκη σε ντέρμπι αιωνίων, έκανε το 2-0 στους τελικούς της Water Polo League και είναι πολύ κοντά πλέον στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει με 15-12 στο πρώτο παιχνίδι και πήραν από νωρίς το προβάδισμα στο δεύτερο, κλείνοντας στο +1 (3-4) το πρώτο οκτάλεπτο. Τα πράγματα έγιναν καλύτερα για την ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς στο δεύτερο οκτάλεπτο καθώς ξέφυγε με +3 (5-8), διαφορά που παρέμεινε ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (6-9).

Οι «πράσινοι» ήθελαν να μειώσουν στο τρίτο οκτάλεπτο αλλά με τον Ζάλανκι να σκοράρει συνεχώς το σκορ έγινε 9-16 και όλα κρίθηκαν, καθώς δεν γινόταν να ανατραπεί η κατάσταση στην τελευταία περίοδο.

Ο Ολυμπιακός πήρε, τελικά, τη νίκη με 20-14 και θέλει ακόμη μία για να κατακτήσει το πρωτάθλημα, με τον Παναθηναϊκό, από την άλλη πλευρά, να έχει ως στόχο να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός στο τρίτο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο (30/5).

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 3-5, 3-7, 5-4

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 5, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης 4, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Γ. Νικολαϊδης, Χατζηγούλας 1, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης 2, Μπανίτσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 2, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 2, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Δ. Νικολαϊδης 2, Παπαναστασίου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος 2, Μάρκογλου.