Τον μηχανισμό πίσω από τον ακραίο καύσωνα που πλήττει χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης αναλύει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, εξηγώντας πώς η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και οι θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική δημιούργησαν συνθήκες ιστορικών θερμοκρασιών.

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ χαρακτηρίζει το φαινόμενο «σπάνιο» για τα δεδομένα της περιοχής και ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα, προς το παρόν, δεν βρίσκεται στο επίκεντρο ενός αντίστοιχου θερμικού κύματος.

Σε ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί πως η ακραία ζέστη στη δυτική και βορειοδυτική Ευρώπη οφείλεται σε έναν ισχυρό «θερμικό θόλο», δηλαδή σε μια ατμοσφαιρική διάταξη που εγκλωβίζει τη θερμότητα πάνω από μια περιοχή.

Όπως αναφέρει, πρόκειται για:

«Ατμοσφαιρική κατάσταση κατά την οποία μια εκτεταμένη περιοχή υψηλών πιέσεων και υψηλών γεωδυναμικών υψών εγκαθίσταται πάνω από μια περιοχή και λειτουργεί σαν “καπάκι”».

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, ο αέρας κατέρχεται από τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας προς τα χαμηλότερα, συμπιέζεται και θερμαίνεται, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την άνοδο της θερμοκρασίας.

Πώς δημιουργήθηκαν οι ακραίες θερμοκρασίες

Ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι ο συνδυασμός τριών βασικών παραγόντων οδήγησε στο ακραίο κύμα ζέστης:

η ισχυρή αντικυκλωνική ράχη στα 500 hPa

η μεταφορά πολύ θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική

η παρατεταμένη ηλιοφάνεια χωρίς νέφωση

Η συγκεκριμένη ατμοσφαιρική διάταξη «κλείδωσε» τη θερμότητα πάνω από τη βορειοδυτική Ευρώπη, δημιουργώντας έναν μηχανισμό συνεχούς συσσώρευσης θερμότητας.

«Η ατμόσφαιρα λειτουργούσε σαν καπάκι σε κατσαρόλα. Η θερμότητα δεν ανανεωνόταν εύκολα, η νέφωση ήταν περιορισμένη και η επιφάνεια θερμαινόταν συνεχώς», εξηγεί χαρακτηριστικά. Ο έμπειρος μετεωρολόγος αναφέρεται και στα επίπεδα της ατμόσφαιρας που χρησιμοποιούνται στις προγνώσεις καιρού.

Στην περίπτωση του ευρωπαϊκού καύσωνα, οι θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα κινήθηκαν βόρεια, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις ήδη υψηλές θερμοκρασίες.

Τι λέει ο Κολυδάς για την Ελλάδα

Ο Θοδωρής Κολυδάς εμφανίζεται πιο καθησυχαστικός για την Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η χώρα μας δεν βρίσκεται στο κέντρο του θερμικού θόλου. «Η Ελλάδα βρίσκεται περισσότερο στην περιφέρεια της θερμής ζώνης και αναμένεται να περάσει σταδιακά σε πιο ζεστή περίοδο, ιδιαίτερα μετά τις αρχές Ιουνίου», αναφέρει.

Παράλληλα, τονίζει ότι απαιτείται παρακολούθηση της εξέλιξης του καιρού, χωρίς όμως υπερβολές ή κινδυνολογία.