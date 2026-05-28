Νέο κλίμα έντασης επιχειρούν να καλλιεργήσουν τουρκικά μέσα και λογαριασμοί στα social media, με αφορμή βίντεο που φέρεται να δείχνει επεισόδιο ανάμεσα σε Τούρκο ψαρά και σκάφος του ελληνικού λιμενικού στο Αιγαίο.

Τα περισσότερα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν αορίστως ότι το περιστατικό συνέβη σε θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Σαμοθράκης και της Ζουράφας από τη μία και της Τενέδου από την άλλη, χωρίς να διευκρινίζουν.

Το βίντεο αναρτήθηκε από τον τουρκικό λογαριασμό Aykırı και μέσα σε λίγη ώρα άρχισε να αναπαράγεται από τουρκικούς ενημερωτικούς λογαριασμούς, με τον γνωστό τρόπο: φορτισμένες περιγραφές, εθνικιστική ρητορική και παρουσίαση του περιστατικού ως δήθεν «αντίσταση» απέναντι σε «παρενόχληση» του ελληνικού Λιμενικού.

«Ρίξε ρε, ρίξε» φωνάζει ο Τούρκος ψαράς

Στο επίμαχο βίντεο ακούγεται ο Τούρκος ψαράς να απευθύνεται με έντονο ύφος προς το ελληνικό σκάφος, αντιδρώντας, όπως υποστηρίζουν τουρκικά δημοσιεύματα, στην παρουσία στελέχους που φέρεται να κρατά όπλο.

KÜFÜRLÜ / Yunan Sahil Güvenliği tarafından taciz edilen Türk balıkçı böyle meydan okudu:



– O silah ne lan!

– Sık sık sık hadi!

– Ne çıkıyorsun dışarı, gir lan içeri!

– Silah ne o silah ne!

– …koduğum seni! pic.twitter.com/pmGc6yZ6Tj — Aykırı (@aykiri) May 28, 2026

Ο ψαράς ακούγεται να φωνάζει στα τουρκικά φράσεις όπως «O silah ne lan», δηλαδή «τι είναι αυτό το όπλο;», και «Sık sık sık hadi», που αποδίδεται ως «ρίξε, ρίξε, άντε», ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιεί αργκό τουρκική φράση που στα ελληνικά θα μεταφραζόταν ως «να σου γ…»

Η συγκεκριμένη ατάκα έγινε αμέσως το κεντρικό σημείο της τουρκικής αναπαραγωγής, με τα σχόλια να παρουσιάζουν τον ψαρά ως πρόσωπο που «στάθηκε απέναντι» στην ελληνική ακτοφυλακή.

Το τουρκικό αφήγημα περί «παρενόχλησης»

Οι τουρκικές αναρτήσεις κάνουν λόγο για Τούρκο ψαρά που δήθεν «παρενοχλήθηκε» από την ελληνική ακτοφυλακή σε περιοχή όπου, όπως ισχυρίζεται η τουρκική πλευρά, η Ελλάδα «δεν έχει δικαίωμα ελέγχου».

Η διατύπωση αυτή δεν είναι τυχαία. Εντάσσεται στη γνωστή προσπάθεια της Άγκυρας και του τουρκικού μιντιακού συστήματος να αμφισβητούν ελληνικές αρμοδιότητες στο Αιγαίο και να παρουσιάζουν κάθε ελληνική παρουσία στη θάλασσα ως «πρόκληση» ή «παρενόχληση».

Μέχρι στιγμής, πάντως, από τα τουρκικά βίντεο και τις αναρτήσεις δεν προκύπτουν με σαφήνεια κρίσιμα στοιχεία, όπως το ακριβές σημείο του περιστατικού, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η προσέγγιση και το αν το τουρκικό σκάφος βρισκόταν σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας ή όχι.

Görüntülerin devamı ortaya çıktı.



Türk balıkçıyla baş edemeyen Yunan Sahil Güvenlik botu destek çağırdı.



Yeni gelen ekip de Türk balıkçı karşısında çaresiz kaldı:



– Sizden hiçbirinizden korkmuyoruz, hiç merak etmeyin.

– Küçük abisini çağırdı.

– Bizim için ikiniz de küçüksünüz… https://t.co/pLEPlX9HIN pic.twitter.com/ymwlzuKFsH — Aykırı (@aykiri) May 28, 2026

Από βίντεο σε εργαλείο προπαγάνδας

Το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται στα τουρκικά social media ως ένα απλό επεισόδιο στη θάλασσα. Αντίθετα, επιχειρείται να μετατραπεί σε αφήγημα «τουρκικής αντίστασης» απέναντι στην Ελλάδα.

Λογαριασμοί με μεγάλη απήχηση αναπαράγουν το βίντεο με εκφράσεις όπως «ο Τούρκος ψαράς αντιστάθηκε μόνος του» και «προκάλεσε την ελληνική ακτοφυλακή», ενώ το ύφος των σχολίων κινείται περισσότερο σε επίπεδο εθνικιστικής έξαρσης παρά ψύχραιμης ενημέρωσης.

Η εικόνα που προβάλλεται στο τουρκικό κοινό είναι ότι ένας Τούρκος ψαράς, μόνος απέναντι στο ελληνικό Λιμενικό, δεν έκανε πίσω. Αυτή ακριβώς η αφήγηση είναι που προκαλεί το νέο «παραλήρημα» στα τουρκικά μέσα.

Επαναλαμβανόμενο μοτίβο στο Αιγαίο

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Αιγαίο παραμένει πεδίο έντονης τουρκικής ρητορικής. Από τη «Γαλάζια Πατρίδα» μέχρι τις αιτιάσεις περί θαλάσσιων ζωνών, η Άγκυρα επιχειρεί να κρατά διαρκώς ανοιχτό το θέμα της ελληνικής παρουσίας και των ελληνικών αρμοδιοτήτων στη θάλασσα. Δεν είναι η πρώτη φορά που τουρκικά μέσα παρουσιάζουν βίντεο από τη θάλασσα με τρόπο που εξυπηρετεί το αφήγημα της τουρκικής πλευράς. Συχνά, τέτοια περιστατικά εμφανίζονται αποκομμένα από το πλήρες πλαίσιο και ντύνονται με τίτλους περί «ελληνικής παρενόχλησης» ή «αντίστασης Τούρκων ψαράδων».

Το κρίσιμο, όπως πάντα σε τέτοια περιστατικά, είναι η πλήρης εικόνα: πού ακριβώς συνέβη το επεισόδιο, σε ποια θαλάσσια ζώνη βρισκόταν το τουρκικό σκάφος, ποια ήταν η εντολή του ελληνικού πληρώματος και τι είχε προηγηθεί της έντασης.

Μέχρι να υπάρξουν επίσημα στοιχεία, η τουρκική εκδοχή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δεδομένη πραγματικότητα. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι το βίντεο αξιοποιείται επικοινωνιακά στην Τουρκία για να στηθεί ακόμη ένα επεισόδιο «παρενόχλησης» από την Ελλάδα.

Η φράση που έγινε σύνθημα

Η φράση «ρίξε ρε, ρίξε» έγινε το πιο προβεβλημένο σημείο του βίντεο, ακριβώς επειδή ταιριάζει στο αφήγημα που επιδιώκουν να καλλιεργήσουν τουρκικοί λογαριασμοί: ένας ψαράς που δεν φοβάται, ένα ελληνικό σκάφος που παρουσιάζεται ως «προκλητικό» και ένα επεισόδιο στο Αιγαίο που φορτίζεται πολιτικά.

Στην πραγματικότητα, όμως, το βίντεο δείχνει κυρίως πόσο εύκολα ένα περιστατικό στη θάλασσα μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο εσωτερικής κατανάλωσης στην Τουρκία.

Και αυτό είναι το ουσιαστικό: πίσω από τις φωνές, τα βίντεο και τους τίτλους περί «αντίστασης», διακρίνεται ξανά η ίδια τουρκική προσπάθεια να αμφισβητηθεί η ελληνική παρουσία στο Αιγαίο και να κατασκευαστεί κλίμα έντασης γύρω από το ελληνικό Λιμενικό.