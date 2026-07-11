Μια ακόμα διάσωση μεταναστών ολοκληρώθηκε απόψε ανοιχτά της Γαύδου. Πρόκειται για 35 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο 1,2 ναυτικά μίλια δυτικά-νοτιοδυτικά του νησιού.

Τους μετανάστες εντόπισε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και αυτή την ώρα μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.

Την επιχείρηση, που έγινε με καλό καιρό, συντόνισε το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.

Με τη νέα αυτή λέμβο, οι μετανάστες που έφτασαν σε λιγότερο από 24 ώρες σε Κρήτη και Γαύδο έφτασαν τους 135.

Λιμενικές αρχές και Frontex βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν νέες αφίξεις καθώς η Κρήτη και η Γαύδος έχουν γίνει βασικές πύλες εισόδου μεταναστών.

Είναι χαρακτηριστικό πως το πρώτο εξάμηνο του 2026, σε περίπου 198 περιστατικά, έφτασαν στην Κρήτη 8.900 μετανάστες και πρόσφυγες.