Η Αγγλία χρειάστηκε την παράταση, όμως βρήκε τον τρόπο να λυγίσει τη μαχητική Νορβηγία με 2-1 και να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τα «Τρία Λιοντάρια» είχαν την κατοχή της μπάλας από τα πρώτα λεπτά, χωρίς όμως να δημιουργούν τις μεγάλες ευκαιρίες απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα των Σκανδιναβών. Κόντρα στη ροή του αγώνα, η Νορβηγία άνοιξε το σκορ στο 36′, όταν ο Αντρέας Σέλντερουπ εξαπέλυσε εντυπωσιακό σουτ από δύσκολη γωνία, νικώντας τον Πίκφορντ για το 1-0.

Η απάντηση της Αγγλίας ήρθε λίγο πριν από το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις (45’+2′), ο Άντονι Γκόρντον βρήκε εξαιρετικά τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και με ψύχραιμο τελείωμα ισοφάρισε σε 1-1.

Στο δεύτερο μέρος η Νορβηγία μπήκε πιο επιθετικά και έφτασε μία ανάσα από το δεύτερο γκολ, όμως η προσπάθεια του Χέγκεμ μετά από κόρνερ ακυρώθηκε μέσω VAR για επιθετικό φάουλ του Χάαλαντ. Λίγο αργότερα οι Σκανδιναβοί άγγιξαν ξανά το γκολ, όταν ο Άγιερ σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι.

Με το 1-1 να παραμένει μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας, η αναμέτρηση οδηγήθηκε στην παράταση.

Εκεί ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ξανά ο Μπέλιγχαμ. Στο 93′, μετά από ασταθή επέμβαση του Νίλαντ σε σουτ του Ρότζερς, ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το «ριμπάουντ» και έγραψε το 2-1, ολοκληρώνοντας την ανατροπή για την Αγγλία.

Οι Νορβηγοί προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως δεν κατάφεραν να απειλήσουν ουσιαστικά, ενώ ένα πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ της Αγγλίας στο 99′ ακυρώθηκε έπειτα από εξέταση της φάσης στο VAR.

Έτσι, η ομάδα του Τόμας Τούχελ διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και πανηγύρισε την πρόκριση στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Αργεντινή – Ελβετία.