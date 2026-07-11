Ένα ασυνήθιστο περιστατικό ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στην Πάτρα, μετά τον εντοπισμό 18 φυσιγγίων πυροβόλου όπλου στην είσοδο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Αγίας Σοφίας.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ενημέρωσε άμεσα την Ασφάλεια Πατρών, με αστυνομικούς να μεταβαίνουν στο σημείο προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία και να διερευνήσουν τις συνθήκες της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το tempo24, ο επιχειρηματίας κατέθεσε πως δεν μπορεί να δώσει κάποια εξήγηση για το περιστατικό, τονίζοντας ότι δεν είχε προσωπικές διαφορές με κανέναν ούτε είχε δεχθεί απειλές ή οποιαδήποτε άλλη ενόχληση το τελευταίο διάστημα.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς βρέθηκαν τα φυσίγγια στην είσοδο του καταστήματος και αν σχετίζονται με κάποια εγκληματική ενέργεια.