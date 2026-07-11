Νέα διάσταση αποκτά η επένδυση του Τζάρεντ Κούσνερ στην Αλβανία, καθώς σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Reuters, ο επιχειρηματίας που πούλησε την παραθαλάσσια έκταση για το πολυτελές θέρετρο φέρεται να ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος και πλαστογράφηση τίτλων ιδιοκτησίας.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Αρτούρ Σέχου (Artur Shehu), επιχειρηματίας με έδρα το Μαϊάμι, ο οποίος καταζητείται από τις αλβανικές αρχές στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για οργανωμένο έγκλημα. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξέτασε το Reuters, οι εισαγγελείς τον συνδέουν με κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική προς την Ευρώπη και υποστηρίζουν ότι τα παράνομα κέρδη επενδύονταν στην αγορά ακινήτων μέσω πλαστών εγγράφων.

Οι καταγγελίες για τη γη του θερέτρου

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τον Απρίλιο ο Σέχου πούλησε την επίμαχη παραθαλάσσια έκταση στην Albania Land Development, εταιρεία που συμμετέχει στην ανάπτυξη του πολυτελούς συγκροτήματος Sazan Real Estate Development, στο οποίο επενδύει ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Στη δικογραφία της αλβανικής εισαγγελίας αναφέρεται ότι υπάρχουν «εύλογες υποψίες» πως η συγκεκριμένη γη αποκτήθηκε με πλαστογραφημένους τίτλους ιδιοκτησίας.

Ωστόσο, το Reuters επισημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία κατηγορία εις βάρος του Κούσνερ, της Sazan Real Estate Development, της Albania Land Development ή άλλων επενδυτών του έργου, ενώ δεν προκύπτει ότι γνώριζαν τις υποψίες που βαραίνουν τον Σέχου όταν προχώρησαν στην αγορά της έκτασης.

Τι απαντά ο Σέχου

Ο Σέχου απορρίπτει όλες τις κατηγορίες. Ο δικηγόρος του, Kujtim Cakrani, επιβεβαίωσε ότι έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για ξέπλυμα χρήματος, υποστηρίζοντας όμως ότι οι ισχυρισμοί της εισαγγελίας είναι αβάσιμοι.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η οικογένεια του πελάτη του κατέχει τη συγκεκριμένη γη εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, ήδη από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και ότι η πώλησή της έγινε απολύτως νόμιμα.

Οι επενδυτές: «Η αγορά έγινε νόμιμα»

Εκπρόσωπος της Sazan Real Estate Development δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία εξακολουθεί να θεωρεί πως η αγορά της γης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες και διαβεβαίωσε ότι θα συνεργαστεί με οποιαδήποτε αρμόδια αρχή εφόσον χρειαστεί.

Η Albania Land Development δεν σχολίασε το δημοσίευμα, ενώ εκπρόσωπος του Κούσνερ αρνήθηκε επίσης να κάνει οποιαδήποτε δήλωση.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις

Το έργο του πολυτελούς θερέτρου είχε ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Αλβανία λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μια προστατευόμενη παράκτια περιοχή με υδροβιότοπους, φλαμίνγκο και θαλάσσιες χελώνες.

Κάτοικοι της περιοχής αμφισβητούν εδώ και χρόνια την κυριότητα της γης, υποστηρίζοντας ότι διαθέτουν οι ίδιοι νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας και ετοιμάζονται να ζητήσουν δικαστικά το «πάγωμα» του έργου.

Την έρευνα διεξάγει η Ειδική Δομή Κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος της Αλβανίας (SPAK), η οποία εξετάζει συνολικά δίκτυο 20 υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και παράνομες αγοραπωλησίες ακινήτων.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, τα περίπου 110 εκατ. ευρώ από την πώληση της επίμαχης έκτασης έχουν δεσμευθεί σε λογαριασμό συμβολαιογράφου, μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης