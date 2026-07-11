Δυσάρεστη εξέλιξη σημειώθηκε στην κατάσταση της υγείας του 6χρονου αγοριού που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στα Σχοινάρια Ρεθύμνου, καθώς οι γιατροί του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στον ακρωτηριασμό του ποδιού του.

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού και τις διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να διασωθεί το κάτω άκρο του παιδιού.

Έτσι, την Παρασκευή, οι θεράποντες ιατροί έλαβαν τη δύσκολη απόφαση να προχωρήσουν στην επέμβαση, προκειμένου να προστατευτεί η υγεία του 6χρονου.

Το παιδί εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου μεταφέρθηκε από την Κρήτη μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε την 1η Ιουλίου στην περιοχή των Σχοιναριών.

Πώς έγινε το τροχαίο στο Ρέθυμνο

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο 6χρονος επέβαινε σε δίκυκλο που οδηγούσε ο πατέρας του.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, το δίκυκλο συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί ιδιαίτερα σοβαρά στο πόδι.

Αμέσως μετά το τροχαίο, σήμανε συναγερμός και ο 6χρονος μεταφέρθηκε για νοσηλεία, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να διατηρήσουν το άκρο του, όμως η σοβαρότητα των τραυμάτων δεν επέτρεψε την αποκατάστασή του.