Νέα ένταση έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η δικαστική κίνηση του υπουργείου Δικαιοσύνης κατά τεσσάρων δημοσιογράφων των New York Times, οι οποίοι κλήθηκαν να καταθέσουν ενώπιον ομοσπονδιακού εισαγγελέα στο Μανχάταν, στο πλαίσιο έρευνας για διαρροή πληροφοριών σχετικά με το νέο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

Οι κλητεύσεις αφορούν τους δημοσιογράφους Τζούλιαν Ε. Μπαρνς, Έρικ Λίπτον, Τάιλερ Πέιτζερ και Έρικ Σμιτ. Σύμφωνα με τους New York Times, ορισμένες από τις κλητεύσεις επιδόθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες στις κατοικίες των δημοσιογράφων.

Τα έγγραφα δεν περιγράφουν αναλυτικά το αντικείμενο της έρευνας, αλλά κάνουν λόγο για πιθανή παραβίαση της ομοσπονδιακής ποινικής νομοθεσίας. Από την πλευρά του, το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι η έρευνα αφορά τον εντοπισμό της πηγής των διαρροών και όχι τη στοχοποίηση δημοσιογράφων.

Το δημοσίευμα για τις ελλείψεις ασφαλείας στο νέο Air Force One

Η υπόθεση συνδέεται με ρεπορτάζ των New York Times σχετικά με το νέο προεδρικό αεροσκάφος, ένα Boeing 747-8 που παραχωρήθηκε ως δώρο από το Κατάρ και εντάχθηκε πρόσφατα στον προεδρικό στόλο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε το νέο αεροσκάφος κατά τη μετάβασή του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, όμως για την επιστροφή του επέλεξε το παλαιότερο Air Force One.

Οι New York Times ανέφεραν, επικαλούμενοι ανώνυμες πηγές, ότι η αλλαγή συνδέθηκε με ανησυχίες των υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς το νέο αεροσκάφος δεν είχε ακόμη εξοπλιστεί με ορισμένα προηγμένα συστήματα προστασίας που διαθέτει το παραδοσιακό προεδρικό αεροσκάφος, μεταξύ αυτών και δυνατότητες αντιπυραυλικής άμυνας.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Η κυβέρνηση Τραμπ απέρριψε τους ισχυρισμούς περί προβλημάτων ασφαλείας στο νέο Air Force One, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα σύγχρονο αεροσκάφος με προηγμένα πρωτόκολλα προστασίας για τον πρόεδρο και τους συνεργάτες του.

Παράλληλα, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου υποστήριξαν ότι οι διαφορετικές επιλογές μετακίνησης του προέδρου εντάσσονται σε πρακτικές παραπλάνησης απέναντι σε πιθανές απειλές και δεν αποτελούν ένδειξη τεχνικών ή επιχειρησιακών προβλημάτων.

Έντονη αντίδραση από τους New York Times

Οι New York Times αντέδρασαν έντονα στις κλητεύσεις, υποστηρίζοντας ότι η υποχρέωση δημοσιογράφων να αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πηγές δημιουργεί σοβαρό ζήτημα για την ανεξαρτησία του Τύπου.

Ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της εφημερίδας, Ντέιβιντ ΜακΚρόου, χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητική την παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων στις κατοικίες δημοσιογράφων, τονίζοντας ότι η εφημερίδα θα αμφισβητήσει δικαστικά τις κλητεύσεις.

Συνεχίζεται η διαμάχη Τραμπ με μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης

Η υπόθεση αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στη διαμάχη της κυβέρνησης Τραμπ με μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για διαρροές που αφορούν ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχαν εκδοθεί αντίστοιχες κλητεύσεις προς δημοσιογράφους της Washington Post και της Wall Street Journal, οι οποίες όμως αποσύρθηκαν αργότερα.

Παράλληλα, το FBI είχε πραγματοποιήσει έρευνα στην κατοικία άλλου δημοσιογράφου στο πλαίσιο διαφορετικής υπόθεσης διαρροής, γεγονότα που έχουν εντείνει τις ανησυχίες οργανώσεων για την ελευθερία του Τύπου στις Ηνωμένες Πολιτείες.