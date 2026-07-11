Με γκολ των Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί και Ταμπόρδα ο Παναθηναϊκός καθάρισε με 3-0 τη Γκρασχόπερς στην κατάμεστη Λεωφόρο και πήρε την τρίτη νίκη του σε ισάριθμα φιλικά παιχνίδια.

Με τον Ντε Φράι να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του, οι «πράσινοι» μπήκαν καλά στο παιχνίδι και απείλησαν στο 8′ με σουτ του Ζαρουρί, για να ακολουθήσει στο 17′ το σουτ του Κυριακόπουλου που απέκρουσε ο Χάμελ.

Λίγα λεπτά μετά, στο 23′, ήταν η σειρά του Τεττέη να απειλήσει αλλά το πλασέ που επιχείρησε έφυγε άουτ και στο 26′ η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ είχε την καλύτερή της ευκαιρία με τον Γιάγκουσιτς που έφυγε στον χώρο, στην αντεπίθεση, και πλάσαρε αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι.

Το γκολ, τελικά, ήρθε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου για το «τριφύλλι» και συγκεκριμένα στο 48′, όταν ο Γιάγκουσιτς σούταρε και η μπάλα κόντραρε σε αντίπαλο, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0.

Στο 70′ ο Ζαρουρί με δυνατό σουτ, μετά την ασίστ του Τσάπρα, έκανε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό και στο 88′ ο Ταμπόρδα με ωραίο πλασέ, εντός περιοχής, διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Ίνγκασον (59′ Τουμπά), Ντε Φράι (46′ Κάτρης), Καλάμπρια (73′ Μπινιάρης) , Κυριακόπουλος (46′ Τσάπρας), Τσιριβέγια (73′ Τσέριν), Κοντούρης (59′ Καμαρά), Γιάγκουσιτς (59′ Ταμπόρδα), Ζαρουρί (73′ Παντελίδης), Αντίνο (79′ Σιώπης), Τεττέη (46′ Ραστόντερ).

Γκρασχόπερς (Πέτερ Ζάιντλερ): Χάμελ, Στρότσιο, Παλότσι, Μίκουλιτς, Ρίσι, Χασάνε, Αμπράσι, Μέγιερ, Κλεμέντε, Κρασνίκι, Μούτσι.

Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν και οι Ντιαμπί, Μπετκόμπερ, Σαχίν, Κρετί, Πάπιτς, Κονατέ, Τζιαντομένικο, Λι, Μπεργκόντο, Ενγκόμ.