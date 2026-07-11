Τραγική κατάληξη είχε η πτήση μιας 28χρονης Γερμανίδας με αλεξίπτωτο πλαγιάς στις αυστριακές Άλπεις, καθώς έχασε τη ζωή της έπειτα από σοβαρό δυστύχημα, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή σε δασική περιοχή κοντά στην πόλη Νόιστιφτ ιμ Στουμπάιταλ, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 28χρονη προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Tragico volo in parapendio sull'Alpe di Siusi: muore il pilota salva la passeggera https://t.co/G9WhnnLNbT La vittima è Marco Prinoth, 58enne di Castelrotto. Vela finita contro un albero: forse un malore la causa dell'incidente, quasi illesa una turista tedesca pic.twitter.com/g8IUDjepUi — LaVocedelNordEst.it (@lavocedelne) July 10, 2026

Την ίδια ημέρα σημειώθηκε ακόμη ένα ατύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιάς στο ομόσπονδο κρατίδιο του Τιρόλου. Ένας 24χρονος Γερμανός έπεσε από ύψος περίπου 25 μέτρων στη λίμνη Άχεν, όπου εντοπίστηκε από σκάφος και ανασύρθηκε με ασφάλεια.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στην όχθη και στη συνέχεια διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι συνθήκες και των δύο περιστατικών διερευνώνται από τις αυστριακές Αρχές.