Νέα τροπή παίρνει το τροχαίο δυστύχημα με θύμα τη 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ, καθώς ο 48χρονος που εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία αρνείται ότι ήταν ο οδηγός του απορριμματοφόρου που ενεπλάκη στο θανατηφόρο περιστατικό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της 10ης Ιουλίου στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου για Νεάπολη.

Η 15χρονη επέβαινε σε μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της, όταν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο που ακολουθούσε.

Όπως ανέφερε η ΕΛ.ΑΣ. στην επίσημη ανακοίνωσή της, από το τροχαίο έχασε τη ζωή της η ανήλικη συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας, ενώ ο πατέρας της τραυματίστηκε ελαφρά.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο οδηγός του απορριμματοφόρου εγκατέλειψε αρχικά το σημείο του δυστυχήματος και στη συνέχεια παρουσιάστηκε στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Alpha, ο 48χρονος που προσήλθε στην Τροχαία και υποβλήθηκε στις προβλεπόμενες εξετάσεις, φέρεται πλέον να υποστηρίζει ότι δεν ήταν εκείνος που οδηγούσε το απορριμματοφόρο τη στιγμή του δυστυχήματος.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει νέα ερωτήματα στην υπόθεση, την ώρα που ο πατέρας της 15χρονης ζητά απαντήσεις για τον χειρισμό της υπόθεσης από τις Αρχές.

«Γιατί δεν συνελήφθη ποτέ ο οδηγός; Σκότωσε ένα παιδί και δεν συνελήφθη ποτέ…», δήλωσε, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για όσα ακολούθησαν μετά το δυστύχημα.