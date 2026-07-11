Σοκ προκαλεί η δημοσίευση μιας ιδιότυπης «λίστας θανάτου» από την ιρανική εφημερίδα Hamshari, στην οποία περιλαμβάνονται φωτογραφίες ξένων ηγετών και αξιωματούχων που παρουσιάζονται ως υπεύθυνοι για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Στο δημοσίευμα ξεχωρίζει η εικόνα της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία εμφανίζεται να φορά πορτοκαλί στολή κρατουμένου, ενώ την ίδια ημέρα δόθηκε στη δημοσιότητα μήνυμα που αποδίδεται στον γιο του Χαμενεΐ, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, στο οποίο γίνεται λόγος για «εκδίκηση» εναντίον όσων θεωρούνται υπεύθυνοι για τη δολοφονία του πατέρα του.

Στη λίστα Τραμπ, Νετανιάχου, Μακρόν, Μελόνι, Μερτς, Στάρμερ

Η εικόνα που δημοσίευσε η Hamshari, εφημερίδα που ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τεχεράνης, παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με στόχο ζωγραφισμένο στο μέτωπό τους.

Στη λεγόμενη «μαύρη λίστα» περιλαμβάνονται επίσης ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, καθώς και σειρά Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων.

Μεταξύ αυτών είναι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο διοικητής της CENTCOM Μάικλ Κούπερ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατζ, ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ και ο αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ.

Iranian media published a "kill list" that includes Trump and Netanyahu, a number of top US and Israeli officials, as well as Italian Prime Minister Giorgia Meloni, German Chancellor Frederich Merz, French President Emmanuel Macron, and outgoing British Prime Minister Keir… pic.twitter.com/LYAv5o7D7u — Eretz Israel (@EretzIsrael) July 11, 2026

Η δημοσίευση έρχεται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή, με την Τεχεράνη να συνεχίζει τη σκληρή ρητορική της απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.