Η Μαρία Σάκκαρη, Νο43 στην παγκόσμια κατάταξη, θα πραγματοποιήσει την πρώτη της εμφάνιση στο Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 τη Δευτέρα (13/7, 19:30), αντιμετωπίζοντας την Πολίνα Κουντερμέτοβα (No.113) στο Stadion Sports Center.

Ως Νο. 4 του ταμπλό, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια μπαίνει στη διοργάνωση με υψηλές προσδοκίες, έτοιμη να διεκδικήσει ένα νικηφόρο ξεκίνημα και μια δυναμική πορεία έως τον τελικό, έχοντας στο πλευρό της τη στήριξη του ελληνικού κοινού.

Η φετινή διοργάνωση έχει και έντονο ελληνικό χρώμα, καθώς είναι το πρώτο WTA τουρνουά στην Ελλάδα με πέντε Ελληνίδες στο κυρίως ταμπλό. Εκτός από τη Μαρία Σάκκαρη, στη διοργάνωση συμμετέχουν οι Σαπφώ Σακελλαρίδη, Μαριάννα Αργυροκαστρίτη, Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου και Μάρθα Ματούλα φιλοδοξώντας να δώσουν τη δική τους μάχη σε μια διοργάνωση με ξεχωριστή σημασία για το ελληνικό τένις.

Ζήστε από κοντά τη μαγεία του Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250, με εισιτήρια που ξεκινούν από μόλις 5 ευρώ, μέσω athens-open.com και Ticketmaster.