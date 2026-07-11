Ο αμερικανός βουλευτής Ρο Χάνα δήλωσε χθες Σάββατο πως ισραηλινοί έποικοι τον έθεσαν υπό κράτηση κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Ισραηλινοί έποικοι, οπλισμένοι με αμερικανικής κατασκευής τυφέκια M4, έθεσαν υπό κράτηση εμένα και άλλους Αμερικανούς κατά την επίσκεψή μου στην Παλαιστίνη», ανέφερε ο Δημοκρατικός βουλευτής σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Όταν έφθασαν οι IDF (σ.σ. οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις), πήραν το μέρος των εποίκων και συνεχίστηκε η κράτησή μας», υπογράμμισε ο 49χρονος βουλευτής.

Ο Χάνα παρέθεσε επίσης δημοσίευμα των New York Times που ανέφερε ότι φωτογράφος της εφημερίδας έγινε αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού.

Την Τετάρτη, ο αμερικανός βουλευτής επισκεπτόταν την ερειπωμένη παλαιστινιακή κοινότητα Χίρμπετ Ζανούτα όταν ένοπλοι σταμάτησαν το όχημα στο οποίο επέβαινε και άρχισαν να παρενοχλούν τον ίδιο και τους συνεργάτες τους.

Λίγο αργότερα, εμφανίστηκαν δύο στρατιωτικά οχήματα. Όμως, αντί οι ισραηλινοί στρατιώτες να βοηθήσουν τον βουλευτή Χάνα και τους συνεργάτες του, συνομίλησαν με τους ενόπλους και ακολούθως μετακίνησαν ένα αυτοκίνητο για να αποκλείσουν τον δρόμο μετά την αποχώρηση των εποίκων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Ο Κάμερον Κάσκι, συνεργάτης του Ρο Χάνα, επιβεβαίωσε μέσω Χ το περιστατικό, υπογραμμίζοντας πως ισραηλινοί στρατιώτες «εμφανίστηκαν για να υποστηρίξουν τους εποίκους, όχι τον αμερικανό βουλευτή».

«Ένιωσα ανίσχυρος σε αυτήν την κατάσταση, κάτι που δεν είναι συνηθισμένο, καθώς έχω πολλά προνόμια», δήλωσε στους New York Times ο βουλευτής Χάνα, ο οποίος τελικά συνέχισε το ταξίδι του ύστερα από τηλεφωνήματα στην πρεσβεία των ΗΠΑ και στην ισραηλινή αστυνομία.

Israeli settlers, brandishing American made M4s, detained me & other Americans on my trip to Palestine.



When the IDF arrived, they sided with the settlers & continued our detention.



They made a huge mistake.



You will be hearing more soon. https://t.co/rZw8bRAn64 pic.twitter.com/4z50Ye4I7K — Ro Khanna (@RoKhanna) July 11, 2026

«Φανταστείτε πως αισθάνονται καθημερινά άλλοι άνθρωποι, Παλαιστίνιοι υπό κατοχή, εάν μπόρεσαν να κάνουν έναν αμερικανό βουλευτή να νιώσει ανίσχυρος επί 90 λεπτά», δήλωσε ο Ρο Χάνα.