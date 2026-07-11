Ένα μοναδικό θέαμα είχαν την τύχη να απολαύσουν το Σάββατο (11.07.2026) όσοι βρέθηκαν στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην παραλία των Ροβιών.

Ένα κοπάδι δελφινιών εμφανίστηκε στα καταγάλανα νερά στην παραλία αυτή στη βόρεια Εύβοια, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό φυσικό υπερθέαμα που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Τα πανέμορφα θαλάσσια θηλαστικά έπαιζαν λίγα μόλις μέτρα από την ακτή, ακριβώς έξω από τα προστατευτικά δίχτυα που έχουν τοποθετηθεί για τις τσούχτρες.

Οι λουόμενοι και οι επισκέπτες παρακολουθούσαν με ενθουσιασμό τις κινήσεις των δελφινιών, απαθανατίζοντας τη σπάνια αυτή στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Η παρουσία τους χάρισε χαμόγελα και συγκίνηση, υπενθυμίζοντας για ακόμη μία φορά τον μοναδικό φυσικό πλούτο και την ομορφιά των θαλασσών της Βόρειας Εύβοιας.

Ένα καλοκαιρινό δώρο της φύσης που έκανε την ημέρα πραγματικά αξέχαστη για όλους όσοι είχαν την τύχη να βρεθούν στις Ροβιές.

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