Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Νέα Υόρκη η δημοσιοποίηση του νέου χάρτη με τις μεταναστευτικές συνοικίες της πόλης, καθώς από αυτόν απουσιάζουν ιστορικές γειτονιές που ταυτίζονται εδώ και δεκαετίες με συγκεκριμένες εθνοτικές κοινότητες. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Αστόρια, η οποία αποτελεί διαχρονικά το σημαντικότερο σημείο αναφοράς του ελληνισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο χάρτης, με τίτλο «Immigrant Enclaves of New York City», παρουσιάζει 30 συνοικίες στις πέντε δημοτικές περιφέρειες της πόλης, αναδεικνύοντας κοινότητες όπως η Koreatown στο Μανχάταν, το Little Pakistan στο Μπρούκλιν, η Little Yemen στο Μπρονξ, η Little Guyana στο Κουίνς και το Little Mexico στο Στέιτεν Άιλαντ.

Mamdani shared a map of “immigrant enclaves” in NYC that left out Little Italy but included:



-Little Africa

-Little Bangladesh

-Little Egypt

-Little Guyana

-Little Haiti

-Little India

-Little Palestine pic.twitter.com/oJVZe4ehvG — TheBlaze (@theblaze) July 9, 2026

Ωστόσο, από τη λίστα απουσιάζει η Αστόρια, η οποία από τις αρχές του 20ού αιώνα εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα της ελληνικής διασποράς παγκοσμίως. Παράλληλα, εκτός χάρτη έμειναν και άλλες ιστορικές συνοικίες, όπως η Little Italy στο Μανχάταν, αλλά και παραδοσιακές ιρλανδικές και εβραϊκές γειτονιές, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων.

Σφοδρές αντιδράσεις από την ελληνοαμερικανική κοινότητα

Η Ελληνοαμερικανίδα γερουσιαστής, Πάμελα Μίχος, χαρακτήρισε την παράλειψη της Αστόριας «εξοργιστική, αλλά δυστυχώς όχι απρόσμενη».

Όπως ανέφερε, η Αστόρια αποτελεί διαχρονικά την «καρδιά του Ελληνισμού στην Αμερική» και, μαζί με το Whitestone, φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο δραστήριες ελληνικές κοινότητες της Νέας Υόρκης.

Απευθυνόμενη στον δήμαρχο Ζόχραν Μαμντάνι, υποστήριξε ότι η ιστορία και η προσφορά των Ελληνοαμερικανών δεν μπορούν να διαγραφούν, επισημαίνοντας πως η ελληνική κοινότητα διατήρησε ζωντανή την ταυτότητά της μέσα από γενιές μεταναστών.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «βαθιά προσβλητική και απαράδεκτη» την απουσία της Αστόριας από τον χάρτη και κάλεσε τη δημοτική αρχή να αποκαταστήσει άμεσα το λάθος.

Αντιδράσεις και από την ιταλοαμερικανική κοινότητα

Αντίστοιχες αντιδράσεις προκάλεσε και η απουσία της ιστορικής Little Italy από τον χάρτη.

Η ομοσπονδιακή βουλευτής της Νέας Υόρκης, Νικόλ Μαλλιωτάκη, έκανε λόγο για «διαγραφή» της ιταλοαμερικανικής κληρονομιάς, τονίζοντας ότι οι κοινότητες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της σύγχρονης Νέας Υόρκης δεν μπορεί να αγνοούνται.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κυβερνήτης της Περιφέρειας 6 της AHEPA Empire State, Κωνσταντίνος Γ. Πρέντζας, ο οποίος επισήμανε ότι η Αστόρια δεν αποτελεί απλώς μια συνοικία, αλλά σύμβολο της ιστορίας, του πολιτισμού και της προσφοράς των Ελληνοαμερικανών στην αμερικανική κοινωνία.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Στέιτεν Άιλαντ, Βίτο Φοσέλα, σημείωσε ότι ο χάρτης παραλείπει και άλλες σημαντικές κοινότητες, όπως εβραϊκές συνοικίες του Μπρούκλιν και τη σριλανκέζικη κοινότητα του Στέιτεν Άιλαντ, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνει την πραγματική πολυπολιτισμική ιστορία της πόλης.

Η απάντηση του Ζόχραν Μαμντάνι

Μετά τις αντιδράσεις, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, ανακοίνωσε ότι ο χάρτης θα τροποποιηθεί.

Όπως δήλωσε, η σημερινή δημοτική αρχή παρέλαβε τον συγκεκριμένο χάρτη από την προηγούμενη διοίκηση του Έρικ Άνταμς, προσθέτοντας ορισμένες επιπλέον συνοικίες, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για πλήρη καταγραφή των περισσότερων από 200 εθνοτικών κοινοτήτων που ζουν στη Νέα Υόρκη.

🚨WATCH: Mamdani says the ADAMS administration created the ethnic enclave map that left out Little Italy.



He says his administration will add Little Italy in a future update. pic.twitter.com/LU4YSHf2Dg — Daily Caller (@DailyCaller) July 10, 2026

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι η Little Italy θα προστεθεί άμεσα στον χάρτη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν και άλλες ιστορικές συνοικίες, μεταξύ των οποίων και η Αστόρια.