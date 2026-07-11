Την πρώτη του φιλική ήττα γνώρισε ο ΠΑΟΚ με το 3-2 από την Τβέντε, με τον Αλέσιο Λίσι να αγωνιά για τον τραυματισμό του Αρίτζ Ελουστόντο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν καλά στο παιχνίδι, πίεσαν ψηλά από το ξεκίνημα, είχαν την πρώτη τους φάση στο 7′ με τον Κωνσταντέλια και δύο λεπτά μετά η πίεση του διεθνή άσου και του Μύθου οδήγησε σε λάθος τον Νίσταντ, ο οποίος με αυτογκόλ έκανε το 1-0.

Οι Ολλανδοί στη συνέχεια άρχισαν να ανεβάζουν την απόδοσή τους, απείλησαν στο 17′ με κεφαλιά του Χέσελινγκ που απέκρουσε ο Παβλένκα και τελικά ισοφάρισαν στο 36′ με δυνατό σουτ του Οργιέστερ, έπειτα από νέα επέμβαση του Παβλένκα σε προσπάθεια του Χέσελινγκ.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Ελιστούντο αποχώρησε λόγω τραυματισμού και νωρίς στο δεύτερο και συγκεκριμένα στο 56′ η Τβέντε πήρε το προβάδισμα με σουτ του Χέσελινγκ που έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσή.

Ο Αλέσιο Λίσι έκανε αρκετές αλλαγές για τον ΠΑΟΚ και στο 87′ είδε τον Γερεμέγεφ να κάνει από κοντά, μετά τη σέντρα του Κένι, το 2-2. Λίγο πριν τη λήξη του ματς όμως, στο 94′, ο Χλίνσον έκανε το 3-2 και έδωσε τη νίκη στην Τβέντε.

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ: Παβλένκα (46’ Τσιφτσής), Τέιλορ, Μιχαηλίδης (57’ Κοσίδης), Ελουστόντο (45’ Μπαταούλας), Κένι, Ζαφείρης (78’ Τσοπούρογλου), Καμαρά (57’ Γκόμεζ), Τάισον (57’ Μπάλντε), Κωνσταντέλιας (78’ Πέλκας), Ζίβκοβιτς (78’ Μπέρδος), Μύθου (78’ Γερεμέγεφ).