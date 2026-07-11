Τραγικά είναι τα νέα που έρχονται από τη Νότια Αφρική καθώς ο Τζέιντεν Άνταμς, ο οποίος αγωνίστηκε στο Μουντιάλ 2026, πέθανε σε ηλικία 25 ετών.

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η εθνική ομάδα της Νότιας Αφρικής καθώς ο Άνταμς άφησε την τελευταία του πνοή στα 25 του χρόνια, χωρίς να έχουν γίνει προς το παρόν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Άνταμς φέρεται να έπασχε από κατάθλιψη και κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου ενημερώθηκε για τον θάνατο της γιαγιάς του, παρ’ όλα αυτά παρέμεινε στην αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του και έκανε τρεις συμμετοχές στο Μουντιάλ 2026.

Ο Άνταμς αγωνίστηκε κόντρα σε Μεξικό, Τσεχία και Νότια Κορέα, ενώ ήταν βασικό μέλος των Μαμελόντι Σαντάουνς, της ομάδας που κατέκτησε το Champions League της Αφρικής την περασμένη σεζόν.