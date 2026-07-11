Η Ελβετία θα αντιμετωπίσει τα ξημερώματα της Κυριακής (04:00 ώρα Ελλάδας) την Αργεντινή στον προημιτελικό του Μουντιάλ 2026 και η χώρα θα μείνει ξύπνια… κανονικά και με τον νόμο.

Οι Ελβετοί θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά στην ιστορία τους και πίσω στη χώρα η νύχτα θα γίνει μέρα για το μεγάλο παιχνίδι.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, σε πολλές πόλεις της Ελβετίας, με πρώτη τη Γενεύη, η λειτουργία των καταστημάτων κατ’ εξαίρεση θα συνεχιστεί μέχρι τα ξημερώματα, μέχρι το τέλος του αγώνα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, όλα τα καφέ, τα εστιατόρια και τα μπαρ έχουν άδεια για να ανοίξουν χωρίς χρονικούς περιορισμούς κατά τη νύχτα της 11ης προς 12η Ιουλίου και να μεταδώσουν τον αγώνα, ενώ οι καταστηματάρχες είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν τα μέτρα τάξης και να διασφαλίσουν ότι η λειτουργία της επιχείρησής του δεν θα προκαλέσει προβλήματα στους περίοικους.

Η Ελβετία έφτασε στους προημιτελικούς αποκλείοντας την Κολομβία στη διαδικασία των πέναλτι στη φάση των «16» και θα προσπαθήσει, χωρίς άγχος καθώς η πορεία της είναι ήδη επιτυχημένη, να κάνει τη μεγάλη έκπληξη κόντρα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή.