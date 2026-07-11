Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν έμεινε εκτός αποστολής για το φιλικό της Λέστερ με τη Νορθάμπτον και σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Δανία είναι στην Ιταλία και περνάει ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει στη συνέχεια στον Παναθηναϊκό.

Ο 23χρονος Δανός αριστερός μπακ ήταν εξαρχής ο πρώτος στόχος των «πράσινων» για αυτή τη θέση και με τη Λέστερ να αλλάζει στάση τις τελευταίες μέρες και να είναι θετική για την παραχώρησή του με δανεισμό και οψιόν αγοράς, η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής έχει αρχίσει.

Ο Κρίστιανσεν έμεινε εκτός αποστολής για το φιλικό των «αλεπούδων» με τη Νορθάμπτον και όπως αναφέρει η Tipsbladet βρίσκεται στην Ιταλία και περνάει ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμού του Παναθηναϊκού, ο οποίος θέλει να είναι απολύτως σίγουρος ότι δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα.

Αυτός είναι και ο λόγος που η συμφωνία των δύο ομάδων προβλέπει ότι το «τριφύλλι» θα κάνει χρήση της οψιόν αγοράς μόνο αν ο Δανός αριστερός μπακ παίξει τουλάχιστον στο 50% των αγώνων της ομάδας τη νέα σεζόν, με μίνιμουμ χρόνο 45 λεπτών σε κάθε συμμετοχή του.