Σε ομόφωνη απόφαση τεσσάρων σημείων κατέληξε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η οποία, σύμφωνα με τον επικεφαλής του προεδρείου Γιώργο Παναγιωτόπουλο, διεξήχθη σήμερα με την απαραίτητη απαρτία παρά την ακύρωσή της χθες από την αναπληρώτρια γραμματέα, Αναστασία Σαπουνά.

Σύμφωνα με την σημερινή απόφαση, «η απόφαση της 6ης Ιουνίου περί πολιτικής στήριξης άλλου κόμματος έχει εκ των πραγμάτων καταστεί κενή περιεχομένου μετά και τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις των στελεχών και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης». «Ως εκ τούτου, ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν, με όσες και όσους μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την προοπτική», ξεκαθαρίζεται.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε η συνέχιση των εργασιών της ΚΕ για το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου του 2026, ενώ η ΚΕ «καλεί την Πολιτική Γραμματεία, σύμφωνα με το καταστατικό, να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη της εκλογικής προετοιμασίας».

Τέλος, η ΚΕ διαπιστώνει «την πολιτική αναγκαιότητα της ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας».

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Νωρίτερα, ο Παύλος Πολάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστήριξε ότι η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κανονικά με απαρτία, αναφέροντας ότι συμμετείχαν 81 μέλη με φυσική παρουσία και 59 μέσω Zoom.

Παράλληλα, υποστήριξε πως η Κεντρική Επιτροπή θα λάβει αποφάσεις για την ακύρωση της απόφασης της 6ης Ιουνίου και για την επαναφορά του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, ενώ οι εργασίες θα συνεχιστούν το επόμενο Σαββατοκύριακο για την ολοκλήρωση των πολιτικών και οργανωτικών διαδικασιών.

Στην ανάρτησή του κατέληξε γράφοντας: «Στεκόμαστε όρθιοι και συνεχίζουμε!!!».

Οι δηλώσεις του Παύλου Πολάκη

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο Παύλος Πολάκης χαρακτήρισε τη διαδικασία «ιστορική», υποστηρίζοντας ότι η Κεντρική Επιτροπή ανέτρεψε την προηγούμενη απόφασή της και άνοιξε τον δρόμο για τις επόμενες κινήσεις του κόμματος.

«Νομίζω ότι το σημερινό ήταν μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απέτρεψε τη λυσσώδη προσπάθεια της αναπληρώτριας γραμματέως και της υπεύθυνης του Οργανωτικού να καταφέρουν να μη γίνει η συνεδρίαση. Η συνεδρίαση έγινε με απαρτία και πρακτικά αποφάσισε την ακύρωση της προηγούμενης καταστροφικής απόφασης της 6ης Ιουνίου της Κεντρικής Επιτροπής», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση δίνει πλέον κατεύθυνση στην Πολιτική Γραμματεία για τα επόμενα βήματα του κόμματος.

«Παράλληλα, διατάσσει την Πολιτική Γραμματεία της Δευτέρας να ορίσει τον οδικό χάρτη για την προετοιμασία του κόμματος για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και, βέβαια, αποφασίζει την επιστροφή μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε.

Ο Παύλος Πολάκης εκτίμησε ακόμη ότι οι εξελίξεις μπορούν να σηματοδοτήσουν μια νέα πορεία για τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Νομίζω ότι μετά από αυτή την απόφαση δρομολογούνται οι διαδικασίες για να ξανασταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του και να αποτελέσει τον κορμό μιας ευρύτερης εκλογικής συμμαχίας, με βαθύ προγραμματικό περιεχόμενο, για τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν θα είναι υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος, απάντησε: «Θα είμαι, βέβαια».

Η δήλωση της Ρένας Δούρου

Τοποθέτηση για τις εξελίξεις έκανε και η Ρένα Δούρου, από το ξενοδοχείο Wyndham, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την επόμενη ημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι το καταστατικό του κόμματος δεν αφήνει περιθώρια για αδιέξοδα.

«Ρωτάτε, και ευλόγως, τι θα γίνει σήμερα. Και σας απαντώ ότι, χάρη στη συμβολή σπουδαίων συντρόφων και συντροφισσών με αγώνες δεκαετιών, έχουμε ένα καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα», ανέφερε αρχικά.

Η ίδια εξέφρασε τη λύπη της για την κατάσταση που διαμορφώθηκε το τελευταίο διάστημα, σημειώνοντας ότι δημιουργήθηκαν «τεχνητά αδιέξοδα», ενώ υπογράμμισε πως με συλλογικότητα και συνέπεια ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ανταποκριθεί τόσο στις προσδοκίες των μελών και των ψηφοφόρων του όσο και στις ανάγκες της κοινωνίας.

«Λυπάμαι, βέβαια, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα. Πιστεύω όμως ότι με συλλογικότητα, βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα, είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών —στους οποίους ζητάω συγγνώμη— και ψηφοφόρων. Μα πάνω απ’ όλα, θα ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας κοινωνίας που χειμάζεται από την επταετία του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, δήλωση έκανε και ο Νίκος Παππάς, παρουσιάζοντας τις αποφάσεις που, όπως ανέφερε, έλαβε ομόφωνα η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως είπε, η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε «στο όνομα της ενότητας, της συνέχειας και της ανάκαμψης του κόμματος» και κατέληξε σε τέσσερις βασικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε ότι η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση των εργασιών της το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου 2026.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η απόφαση της 6ης Ιουνίου για πολιτική στήριξη άλλου κόμματος θεωρείται πλέον «κενή περιεχομένου», μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών και του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Όπως σημείωσε, ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει πλέον την προετοιμασία του για τις επόμενες εκλογές, με στόχο τη συγκρότηση μιας ευρύτερης εκλογικής συμμαχίας.

Ο Νίκος Παππάς πρόσθεσε ακόμη ότι η Κεντρική Επιτροπή καλεί την Πολιτική Γραμματεία, σύμφωνα με το καταστατικό, να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη της εκλογικής προετοιμασίας.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι η Κεντρική Επιτροπή διαπιστώνει την πολιτική αναγκαιότητα ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους για την υπομονή τους.