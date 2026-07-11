Νέα ένταση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προκαλούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με ανάρτησή του προειδοποίησε την Τεχεράνη με συντριπτικά στρατιωτικά αντίποινα σε περίπτωση που επιχειρηθεί επίθεση εναντίον εν ενεργεία προέδρου των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «χίλιοι πύραυλοι έχουν ήδη στοχοποιήσει το Ιράν», ενώ πρόσθεσε πως «χιλιάδες ακόμη είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν» εάν η ιρανική κυβέρνηση υλοποιήσει οποιαδήποτε απειλή για δολοφονία ή απόπειρα δολοφονίας εν ενεργεία προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως υποστήριξε, οι σχετικές εντολές έχουν ήδη δοθεί και οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι απολύτως έτοιμες και ικανές να εξαπολύσουν καταστροφικά πλήγματα, φτάνοντας –όπως χαρακτηριστικά ανέφερε– ακόμη και στην «ισοπέδωση ολόκληρου του Ιράν».

Οι νέες δηλώσεις έρχονται λίγες ώρες μετά από προηγούμενη ανάρτησή του, στην οποία είχε επισημάνει ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη πρόκειται να συνεχιστούν, αφήνοντας ανοικτό το διπλωματικό κανάλι παρά την κλιμάκωση της ρητορικής.

CBS: Διαπραγματεύσεις στο Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο CBS, βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ομάν διαπραγματεύσεις με αντικείμενο το μελλοντικό καθεστώς των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Στις συνομιλίες συμμετέχει ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από αμερικανικής πλευράς αναμένεται να λάβουν μέρος ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Axios: Αμερικανικό τελεσίγραφο 24 ωρών

Παράλληλα, το Axios κάνει λόγο για αμερικανικό τελεσίγραφο διάρκειας 24 ωρών προς την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ουάσιγκτον ζητεί από το Ιράν να αποκηρύξει τις επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ και να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα θα παραμείνει ανοικτό για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.