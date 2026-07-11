Ο Κώστας Παπανικολάου ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό για ακόμη δύο χρόνια και η Euroleague σχολίασε τα νέα ανεβάζοντας στα social media ένα βίντεο από το φετινό Final Four στο Telecom Center Athens.

Οι συζητήσεις των δύο πλευρών, όπως αναμενόταν, είχαν happy end καθώς έδωσαν τα χέρια και ανανέωσαν τη συνεργασία τους για ακόμη δύο χρόνια, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ.

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων», επομένως, συνεχίζει κανονικά στην αγαπημένη του ομάδα και η Euroleague ανέβασε στα social media ένα βίντεο που τον δείχνει συγκινημένο μετά την κατάκτηση του τροπαίου, συνοδεύοντάς το με το ακόλουθο μήνυμα…

«Δύο ακόμη χρόνια, με τον αρχηγό να συνεχίζει τη δέσμευσή του προς την ομάδα του. Θα ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες επιτυχίες; Ένας συγκινημένος Κώστας μαζί με τους φιλάθλους στο Final Four».